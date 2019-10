La Juventus possiede una rosa assai numerosa nella quale il nuovo tecnico Maurizio Sarri ha però individuato alcuni calciatori di cui fino a questo momento non riesce a fare a meno. Fra questi, oltre a Cristiano Ronaldo, secondo "La Gazzetta dello Sport", c'è Leonardo Bonucci.

Se a CR7 contro il Lecce è stato concesso un turno di riposo, per il numero 19 bianconero (che ha giocato tutti i match di campionato e Champions League, per 12 gare in totale) invece non è arrivato ancora il momento di staccare la spina.

Pure stasera, il capitano sarà nell'undici titolare contro il Genoa, anche perché in assenza di Miralem Pjanic infortunato è importante avere un centrale con il suo piede e la sua visione di gioco.

Bonucci inamovibile per tutti

Leonardo Bonucci comunque era indispensabile anche per mister Allegri che l'anno scorso, dopo la stagione precedente trascorsa al Milan, lo ha impiegato tantissimo, salvo farlo rifiatare alla quinta giornata.

Per il tecnico del Valdarno, il difensore classe '87 però è ancora più importante, soprattutto ora che non c'è Chiellini (vittima di un lungo infortunio che lo terrà ai box fino a marzo) dal quale ha ereditato la fascia da capitano, segno che il giocatore nella gerarchia dello spogliatoio è davanti a tutti, anche a Gianluigi Buffon.

L'estremo difensore, ex PSG, intanto stasera con ogni probabilità prenderà il posto di Szczesny e a proteggerlo ci sarà proprio il compagno di tante avventure in bianconero e in azzurro.

I due scudieri, inoltre hanno in comune un anno di esperienza fuori dalla zona di comfort (rispettivamente in Francia e al Milan) che dev'essere mancata loro parecchio, visto che poi sono tornati entrambi in quella che considerano casa e famiglia, con la speranza di poter dare l'assalto alla tanto agognata Champions League.

Sempre in campo

All'Allianz Stadium, stasera Bonucci dovrebbe fare coppia con Merih Demiral, infatti l'ex tecnico di Napoli e Chelsea sarebbe propenso a far rifiatare Matthijs De Ligt.

Nella conferenza di vigilia, l'allenatore malgrado abbia la consapevolezza che i due centrali utilizzati finora siano stanchi, non ritiene opportuno scardinare il delicato equilibrio difensivo raggiunto, per cui darà i riposi a turno: "In questo momento non posso farli riposare entrambi", questa l'affermazione del "comandante".

Sarri si è mostrato contento del fatto che la difesa bianconera sia tornata ad essere la migliore del campionato, anche se la squadra prende in media un gol a partita, ma ciò sarebbe anche conseguenza del nuovo modo di giocare che si sta diffondendo in Serie A.

Il piano del tecnico è continuare a lavorare per rendere il reparto, da lui considerato primario, ancora più inespugnabile.