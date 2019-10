Prosegue l'appuntamento con la fase a gironi della Champions League 2019-2020 e tra oggi 1° ottobre e domani 2 ottobre sono in programma le partite valide per la seconda giornata della fase a gironi.

Stasera toccherà alla Juventus scendere in campo presso lo Stadium di Torino per affrontare la temuta sfida contro il Bayer Leverkusen. Il match, per la gioia di tutti i tifosi bianconeri, sarà trasmesso in diretta televisiva su Canale 5 e si potrà vedere anche in streaming online sul portale gratuito Mediaset.

Stasera il match Juventus-Leverkusen trasmesso in diretta su Canale 5 e visibile in streaming

Nel dettaglio, infatti, la messa in onda di Juventus-Leverkusen di oggi 1° ottobre è in programma per le ore 21,00.

La partita di Champions League sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Canale 5: da quest'anno, infatti, i diritti dei match sono tornati di nuovo al Biscione, il quale potrà trasmettere uno solo dei match previsti nelle settimane in cui si giocheranno gli incontri.

Dopo la partita del Napoli, trasmessa in chiaro nella prima giornata della fase a gironi, questa settimana toccherà alla Juventus che dal punto di vista degli ascolti è sicuramente la squadra italiana con il maggiore appeal sul pubblico televisivo.

L'incontro dei bianconeri guidato da Cristiano Ronaldo di questa sera, potrà essere seguito anche in diretta streaming online sul portale gratuito MediasetPlay, accedendo alla sezione diretta di Canale 5.

In questo modo, quindi, sarà possibile seguire l'incontro in streaming online anche da tablet oppure dal vostro telefono cellulare, scaricando l'omonima applicazione gratuita.

Le parole di Sarri alla vigilia di Juve-Leverkusen di stasera

Mercoledì 2 ottobre, invece, scenderanno in campo il Napoli e l'Inter per la seconda sfida di questa fase a gironi di Champions League.

In questo caso, però, i due incontri saranno trasmessi soltanto sulla pay tv satellitare di Sky e visibili in streaming con l'applicazione Sky Go, riservata ai soli clienti abbonati.

In conferenza stampa, parlando di questo importante incontro di stasera contro il Leverkusen, il tecnico della Juve Maurizio Sarri ha ammesso che nelle ultime tre partite la squadra ha avuto un netto miglioramento sotto tutti i punti di vista.

E quando gli è stato chiesto se c'era la possibilità di vedere in campo sia Ronaldo, Dybala che Higuain, Sarri non ha nascosto che per un 'tifoso da bar' sarebbe stata sicuramente un'ipotesi molto affascinante, ma lui non può permettersi di fare questo tipo di ragionamento e deve pensare soprattutto all'equilibrio della squadra.

Il mister ha poi aggiunto che stasera c'è la necessità di fare un grande risultato e per tale motivo vuole che tutta la squadra sia focalizzata su questo match di Champions.