Durante l'assemblea degli azionisti della Juventus svoltasi il 24 ottobre scorso, sono state fatte importanti ufficializzazioni da parte del presidente Andrea Agnelli, del vice presidente Pavel Nedved e del direttore operativo bianconero Giorgio Ricci. L'argomento principale è stato sicuramente l'aumento di capitale di 300 milioni di euro ed il ritocco dell'intesa contrattuale con Jeep a 43 milioni di euro a stagione.

Lo stesso direttore operativo Giorgio Ricci ha però ufficializzato un'altra importante partnership per i prossimi due anni con un brand a livello mondiale, ovvero la Coca Cola. Il direttore ha sottolineato come un marchio forte e di prestigio come quello della bevanda più famosa al mondo si 'sposi' a pieno con la strategia di crescita commerciale di una società come la Juventus. Come sottolineato da Ricci, 'rimane costante la volontà di crescere insieme (Juventus e Coca Cola) nel prossimo futuro'.

Ufficiale la partnership per la valorizzazione del mercato italiano

Un'intesa che non è passata inosservata quella fra due brand sicuramente famosi a livello mondiale: lo stesso Giorgio Ricci ha spiegato i motivi per i quali si è arrivati a questa partnership: 'Questa intesa si focalizzerà sulla valorizzazione del mercato italiano'. L'obiettivo primario dei bianconeri è incrementare quindi la notorietà e la visibilità commerciale della Juventus a livello nazionale e sicuramente un brand rinomato come Coca Cola potrebbe essere molto importante da questo punto di vista.

Non è la prima volta che vediamo il brand delle bevande come sponsor di una squadra di calcio, nello specifico la nazionale argentina da anni è sponsorizzata dalla Coca Cola.

Gli altri sponsor bianconeri

Oltre a Coca Cola la Juventus, come già anticipato in precedenza, ha ufficializzato nuove intese contrattuali, una su tutti il ritocco annuale con Jeep che attualmente ammonta a circa 43 milioni di euro a stagione, così come quello con Adidas, confermato a fine dicembre 2018, da 408 milioni di euro fino al 2027 con premi in base ai risultati ottenuti.

Uno di questi premi è stato quello da 15 milioni di euro e ha riguardato nello specifico l'incremento di visibilità che ha avuto Adidas grazie ai successi ottenuti dalla Juventus.

Agnelli vuole investire in nuovi Cristiano Ronaldo

Tutte intese che potrebbero servire ad ulteriori investimenti, sia sul mercato che nelle infrastrutture: come dichiarato da Agnelli nell'assemblea degli azionisti, l'aumento di capitale unito ai ricavi commerciali da merchandising e da sponsorizzazioni saranno utilizzati anche per portare nuovi Cristiano Ronaldo.

A tal proposito il nome più chiacchierato per la prossima stagione è la punta francese del Paris Saint Germain Mbappé