La Juventus dovrà lavorare molto nel Calciomercato invernale, per alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: a rischio cessione ci sono Rugani, Emre Can, Mandzukic, Perin e Pjaca, con questi ultimi due che sembrerebbero oramai recuperati dagli infortuni della scorsa stagione. Ovviamente la dirigenza bianconera lavora anche sul mercato degli acquisti, in particolar modo ci sono diversi giocatori che interessano e che sono in scadenza di contratto a giugno 2020.

Uno su tutti è il centrocampista offensivo brasiliano del Chelsea Willian: come scrive Calciomercato.com, il brasiliano si sarebbe offerto anche alla Juventus per la prossima stagione, anche se è ancora incerto se considerare una permanenza a Londra o eventualmente fare una nuova esperienza professionale. La Juventus, in tutto questo, starebbe valutando la situazione e potrebbe considerare un'offerta anche se deve tener conto dei 32 anni che compirà il brasiliano la prossima estate.

Juventus, Willian si sarebbe offerto ai bianconeri

Come è noto la dirigenza bianconera è sempre attenta al mercato dei parametri zero e fra i vari giocatori seguiti, Willian è uno dei più interessanti anche per le sue qualità tecniche. Come è noto il centrocampista offensivo brasiliano è stato un ex giocatore di Sarri al Chelsea e verso il brasiliano il tecnico toscano nutre una profonda stima. Willian permetterebbe alla Juventus di avere altre soluzioni anche a partita in corso, in quanto il centrocampista offensivo è in grado di disimpegnarsi in tutti i ruoli della trequarti.

Il 'problema', se così si può dire, è l'età del brasiliano, che compirà 32 anni la prossima stagione e che evidentemente chiederà un importante contratto, probabilmente l'ultimo importante della sua carriera da giocatore. Oltre a Willian, però, la Juventus segue anche altri parametri zero.

I parametri zero che interessano alla Juventus

Come dicevamo, i bianconeri seguono diversi giocatori a parametro zero: non solo Willian, in Premier League piacciono Eriksen e Aldeirweireld del Tottenham e Matic del Manchester United mentre per la fascia difensiva destra l'interesse principale riguarda il giocatore del Paris Saint Germain, Meunier.

La concorrenza principale riguarda soprattutto il centrocampista danese del Tottenham, con Barcellona e Real Madrid che potrebbe presentare un'offerta per il giocatore. Riguardo invece alla fascia difensiva destra, Meunier potrebbe essere un'occasione, soprattutto se la Juventus decidesse di cedere uno dei sui terzini destri. In estate si era parlato di uno scambio fra De Sciglio e Meunier, che non si sarebbe concretizzato anche per l'infortunio subito a fine agosto dall'italiano nel match contro il Napoli.