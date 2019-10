Torino-Juventus è il prossimo grande match che attende la formazione bianconera di Maurizio Sarri nel campionato di Serie A. Il derby della Mole si giocherà sabato 2 novembre con fischio d'inizio fissato per le ore 20.45.

Una partita che ovviamente le due squadre cercheranno di far propria, non solo per i tre punti che vengono messi in palio, ma anche per dare una grande soddisfazione ai propri tifosi. Vincere un derby è sempre importante anche per il morale.

Come arrivano Torino e Juventus a questo confronto

I granata di Mazzarri stanno attraversando un momento davvero pessimo e lo ha confermato anche l'ultima pesante sconfitta 4-0 incassata all'Olimpico contro la Lazio. Tra l'altro il tecnico non potrà contare nemmeno sul difensore N'Koulou squalificato.

In casa Juventus invece ci si gode il primo posto in classifica, confermato grazie al successo ottenuto in extremis sul Genoa grazie ad un rigore trasformato da Ronaldo.

E' vero che i bianconeri non hanno brillato, ma non si può non tenere in considerazione i tanti impegni che Bonucci e compagni stanno affrontando in questa fase della stagione, con tante partite ravvicinate in pochi giorni.

La probabile formazione bianconera

Proprio in virtù del fatto che si gioca senza sosta l'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri dovrà essere molto bravo ad effettuare le scelte giuste riguardo la formazione bianconera che manderà in campo contro il Torino.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

I due dubbi riguardano Pjanic e Higuain. L'impressione è che entrambi saranno nella lista dei convocati, anche se non si sa se saranno rischiati o meno dal primo minuto.

Tra i pali ci sarà Szczesny, che tornerà titolare dopo aver lasciato la porta a Buffon nell'ultimo turno di serie A. A destra dovrebbe giocare Cuadrado, con Alex Sandro sul lato opposto pronto ad offrire la sua spinta sul binario sinistro.

Al centro Bonucci è sicuro di una maglia e al suo fianco dovrebbe tornare De Ligt, che contro il Genoa ha goduto di un turno di riposo.

A centrocampo non ci sarà lo squalificato Rabiot, per cui le opzioni di Sarri si assottigliano. Tutto ruota intorno a Pjanic, che dovrebbe partire dalla panchina. Dunque in questo caso Bentancur sarà il regista, con Khedira e Matuidi confermati ai suoi lati. Questi due giocatori stanno giocando davvero tanto e stringeranno i denti.

Nel ruolo di trequartista Ramsey si candida ad una maglia da titolare e in questo caso a lasciargli il posto sarebbe Bernardeschi. Occhio però anche a Douglas Costa, in crescita ma forse ancora non pronto a giocare dall'inizio. In Torino-Juventus infine la coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Ronaldo e Higuain, con Dybala pronto a subentrare a match in corso.