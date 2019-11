Il Cagliari di Rolando Maran, domenica 3 novembre nel lunch match delle ore 12.30, sarà di scena a Bergamo. Sfiderà l'Atalanta, una delle compagini più in forma del momento. Anche i rossoblù stanno ottenendo ottimi risultati, sostenuti anche da un impianto di gioco che ha sorpreso tutti.

I sardi erano partiti male, con due sconfitte e con gli infortuni gravi di due elementi fondamentali come Cragno e Pavoletti.

In un secondo momento però gli isolani hanno fatto quadrato, ricompattandosi e trovando la formula più consona alle proprie caratteristiche.

I bergamaschi invece sono la terza forza del campionato, una compagine che si sta confermando a dei livelli molto elevati. In Europa invece stanno subendo con tutta probabilità le difficoltà tipiche dei debuttanti, e per ora non hanno ancora trovato il miglior modo per affrontare determinate tipologie di partite.

Domenica si disputerà quindi l'undicesima giornata di campionato, e le due squadre potrebbero dar vita ad una gara spettacolare e ricca di contenuti.

Le probabili formazioni delle due squadre

L'Atalanta dovrebbe scendere in campo con il consueto modulo 3-4-1-2, condizionato da qualche assenza e dalla gara di Champions League contro il Manchester City. I bergamaschi dovrebbero presentarsi con i seguenti undici: Gollini,Toloi, Masiello, Kjaer, Castagne, Freuler, Pasalic, Gosens, Ilicic, Malinovski e Muriel.

Il Cagliari dovrebbe invece schierarsi con il 4-3-1-2.

Tra i pali Olsen, difesa formata da Cacciatore, Pisacane, Klavan e Lykogiannis, a centrocampo Ionita, Cigarini e Rog. Dietro le punte agirà Nainggolan, mentre il tandem d'attacco sarà formato da Simeone e Joao Pedro.

Gasperini dovrebbe far riposare Gomez, Hateboer, Djimsiti e qualche altro elemento, proprio in vista della sfida di Champions League. Il Cagliari dovrà rinunciare allo squalificato Pellegrini e farà riposare Nandez, parso a corto di fiato nell'ultima uscita casalinga contro i felsinei.

Dove vedere la partita e i temi del match

La partita sarà visibile a partire dalle ore 12.30 di domenica sulla piattaforma in streaming di Dazn.

I bergamaschi cercheranno di tornare alla vittoria dopo il pareggio conquistato a Napoli, tra le mille polemiche scatenate dai partenopei. L'Atalanta con la vittoria conserverebbe il prestigioso terzo posto.

I rossoblù isolani invece continuano ad inseguire il sogno: in questo momento infatti il quinto posto in classifica (assieme a Lazio e Napoli), è considerato un ottimo piazzamento da continuare a perseguire ed un eventuale risultato positivo sul campo bergamasco sarebbe sicuramente utile in tal senso.