Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero potrebbe decidere di acquistare un centrocampista di qualità nella prossima sessione invernale e avrebbe messo nel mirino Allan, forte calciatore brasiliano del Napoli. Il sudamericano è in rotta con Aurelio De Laurentiis dopo l'ammutinamento. Il patron partenopeo lo ha multato di ben duecentomila euro e l'ex Udinese sta seriamente pensando di cambiare aria a gennaio.

Allan, inoltre, è un vero e proprio pupillo di Maurizio Sarri, l'allenatore che lo ha fatto letteralmente esplodere a Napoli. La Juventus starebbe monitorando con grande attenzione la situazione relativa al centrocampista brasiliano, tanto che avrebbe già preso dei contatti con il suo entourage. Il club bianconero, comunque, starebbe pensando di proporre al Napoli uno scambio di centrocampisti nella prossima sessione di calciomercato invernale.

Mercato Juventus, possibile scambio Allan-Rabiot a gennaio

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, la Juventus potrebbe offrire al Napoli il cartellino di Adrien Rabiot in cambio di quello di Allan. Il centrocampista francese non si è ancora ambientato a Torino e ha collezionato un minutaggio scarsissimo, tanto che la madre-agente del ragazzo avrebbe già iniziato a muoversi per avviare contatti con altri club.

Il mediano sudamericano, invece, è uno dei fedelissimi di Maurizio Sarri, che lo avrebbe già chiesto alla dirigenza bianconera. Ci sarebbe però una differenza di valutazioni, dal momento che Allan viene valutato dal Napoli circa venticinque milioni di euro, mentre Rabiot quindici. Del possibile scambio tra il club partenopeo e quello bianconero ha parlato anche Andrea Bosco sulle colonne di TuttoJuve: "A Napoli hanno ipotizzato uno scambio tra Rabiot e Allan, che ha rotto con Aurelio De Laurentiis.

Nel calciomercato tutto è possibile". Si attendono dunque ulteriori sviluppi nelle prossime settimane. Il primo obiettivo della Juventus per rinforzare il centrocampo, comunque, è Paul Pogba. Fabio Paratici farebbe carte false per riaverlo a Torino e anche il campione francese sembra essere aperto a questa possibilità. Pogba, infatti, non si è mai ambientato a Manchester, mentre ha conservato ancora ottimi contatti con l'ambiente bianconero.

La difficoltà dell'operazione sono rappresentate dalla valutazione che lo United fa del suo cartellino: centocinquanta milioni di euro. Paratici, comunque, potrebbe abbassare i prezzo del giocatore transalpino inserendo delle contropartite tecniche gradite allo United.