Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato dell'Inter. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, il prossimo colpo del club nerazzurro potrebbe essere Dries Mertens. L'attaccante belga è un idolo dei tifosi partenopei, ma non ha un buon rapporto con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Mertens non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto che scadrà a giugno, a causa delle sue elevate richieste economiche.

L'Inter potrebbe approfittare di questa situazione e fare un'offerta per il talentuoso giocatore belga, che a giugno si libererebbe a parametro zero. Il tecnico del club nerazzurro, Antonio Conte, ha più volte chiesto rinforzi e Marotta intende accontentarlo. De Laurentiis potrebbe essere convinto dalla dirigenza nerazzurra, dal momento che non vorrebbe perdere Mertens a parametro zero la prossima estate. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato dell'Inter.

Mercato Inter, possibili colpi di gennaio

Le parole di Antonio Conte, arrivate dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund in Champions League, non sono cadute nel vuoto. La dirigenza nerazzurra si è già messa all'opera per trovare dei giocatori congeniali al progetto di Conte. Uno di questi potrebbe essere proprio Dries Mertens; il calciatore belga sarebbe molto apprezzato dal tecnico salentino e sarebbe certamente un grande colpo per l'Inter, al netto della sua età (nel 2020 il folletto belga compirà trentatré anni).

Un altro nome molto caldo per il reparto offensivo del Napoli è quello di Olivier Giroud. Il centravanti francese è in scadenza di contratto con il Chelsea e potrebbe decidere di cambiare aria già nella prossima sessione di calciomercato invernale. Un ostacolo, però, è l'ingaggio di Giroud; il Campione del Mondo, infatti, percepisce un ingaggio di ben otto milioni di euro. Giroud, comunque, avrebbe già dato la sua disponibilità a trasferirsi a Milano e sarebbe il giocatore ideale per Antonio Conte, per la sua grande esperienza internazionale.

Per rinforzare il centrocampo, invece, gli obiettivi principali sono Ivan Rakitic e soprattutto Arturo Vidal. Quest'ultimo è un vero e proprio pallino di Conte, che lo ha già allenato alla Juventus. Tra i due c'è ancora un ottimo rapporto e tale fatto potrebbe risultare decisivo in vista dell'apertura del mercato di gennaio. L'Inter, infine, tiene d'occhio anche Kulusevski, protagonista di un grande inizio di stagione, ma difficile da strappare all'Atalanta, club che ne detiene il cartellino.

Il giocatore svedese viene valutato almeno trenta milioni di euro.