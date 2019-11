La Juventus è sempre molto attiva sul mercato. La dirigenza bianconera sta monitorando alcuni dei migliori talenti del calcio italiano ed internazionale ed ha intenzione di anticipare la concorrenza. Uno dei giocatori seguiti con grandissima attenzione dalla Juventus è Nicolò Zaniolo, protagonista di un ottimo inizio di stagione con la maglia della Roma. Il numero dei giocatori italiani nella rosa bianconera sta diminuendo sensibilmente, ma la Juventus vorrebbe invertire questa tendenza e puntare sul giocatore che rappresenta il futuro del calcio italiano.

In porta e in difesa sono arrivati Szczesny e De Ligt, giocatori che diventeranno vere e proprie colonne della Juventus negli anni a venire. Anche la rosa del centrocampo è quasi del tutto straniera, dunque Fabio Paratici starebbe accelerando per Nicolò Zaniolo. Il giocatore è arrivato alla Roma l'anno scorso, nell'ambito dell'affare che ha portato Nainggolan all'Inter. Dopo un'ottima prima stagione nella Capitale, il giovane centrocampista italiano ha stupito tutti per il suo talento anche in questo inizio di campionato. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibili colpi Zaniolo e Haaland

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Zaniolo sarebbe un vero e proprio pallino di Fabio Paratici. Il direttore sportivo della Juventus, infatti, lo segue da tempo e vorrebbe portarlo a Torino il prima possibile. Dopo i vari tentativi della scorsa estate, il club bianconero avrebbe pronta un'offerta tra i trentacinque e quaranta milioni di euro per cerca di garantirsi il talento giallorosso.

Un'offerta del genere, però, potrebbe non bastare, anche considerando il fatto che il centrocampista italiano ha rinnovato con la Roma fino al 2024. Non sono comunque da escludere colpi di scena nella prossima sessione di calciomercato invernale. Un altro giocatore monitorato attentamente dalla Juventus è Erling Haut Haaland, attaccante norvegese che milita nel Red Bull Salisburgo. Classe 2000, il giocatore ha già segnato sette reti nelle prime quattro partite di Champions League del girone eliminatorio (andando a segno per due volte consecutive contro il Napoli), offrendo delle prestazioni mostruose per la sua età.

Il Salisburgo lo valuta già cento milioni di euro, ma la Juventus avrebbe già avuto dei contatti con l'agente del giocatore, Mino Raiola. Il club bianconero potrebbe battere la concorrenza grazie agli ottimi rapporti con il noto procuratore italo-olandese, che segue anche gli interessi di Paulo Pogba. La Juventus potrebbe mettere sul piatto una grande offerta per il norvegese già a gennaio.