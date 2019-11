La Juventus, a gennaio, potrebbe intervenire in maniera massiccia sul mercato, non tanto negli acquisti ma nelle cessioni. Motivi di bilancio e richieste di alcuni giocatori che hanno raccolto molto minutaggio potrebbero essere le cause di alcune partenze: si parla molto di Rugani, Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca. Proprio la cessione della punta croata potrebbe portare ad un investimento importante per il settore avanzato, se non a gennaio, nel Calciomercato estivo.

Come scrive il noto giornale sportivo inglese 'The Guardian', la Juventus è sempre interessata ad uno dei giocatori più decisivi in questo inizio stagione per la propria squadra: parliamo della punta norvegese Haaland del Salisburgo, che soprattutto in Champions League sta dimostrando tutte le sue qualità. Il giocatore infatti, oltre ad avere un grande concretezza sotto porta, nonostante una fisicità importante ha una velocità ed una tecnica sopraffina che lo rendono un giocatore atipico. Ovviamente sul giocatore, oltre alla Juventus, ci sono molte altre società europee, attirate anche dai 19 anni del giocatore.

Juventus, interessa Haaland del Salisburgo, valutato 40 milioni

Come scrive il noto giornale inglese, in estate potrebbe esserci una vera e propria asta di mercato per la punta norvegese del Salisburgo Haaland. Come è noto, infatti, oltre alla Juventus, ci sono diverse società che seguono il giocatore, su tutte Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern Monaco, Chelsea e Manchester United.

La valutazione di mercato del giocatore attualmente è di circa 40 milioni di euro ma se continuerà con le prestazioni notevoli e decisive di questo inizio stagione, il prezzo è destinato ad incrementare da qui fino all'estate. Di certo, difficilmente il giocatore potrà mettersi in mostra agli Europei in quanto, a due giornate dalla fine delle qualificazioni europee, la Norvegia nel suo girone è a 11 punti, distante quattro punti dal secondo posto del girone utile alla qualificazione alla massima competizione europea per nazioni, occupato in questo momento dalla Svezia.

Le trattative di mercato

Restando nel settore offensivo, la Juventus potrebbe regalare un grande acquisto in prospettiva per gennaio: parliamo del centrocampista offensivo del Velez Sarsfield (che va in scadenza a dicembre) Matias Soulé, soprannominato in Argentina il nuovo Di Maria. Il classe 2003 interessava anche al Monaco ma la Juventus avrebbe battuto la concorrenza e potrebbe essere un rinforzo per la under 23 o la Primavera.

Continua quindi la politica della Juventus incentrata sull'acquisto dei giovani, come dimostrano gli arrivi in estate di De Ligt, Demiral, Pellegrini, Romero e per l'under 23 di Mota Carvalho, Han e Rafia.