La Juventus, ieri sera, ha vinto per 2-1 sul campo della Lokomotiv Mosca e grazie a questo successo si è garantita il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri sono in testa alla classica del loro di girone di UCL e hanno staccato anche l'Atletico Madrid. La squadra di Maurizio Sarri ha raccolto ben 10 punti, figli di 3 vittorie e un pareggio. La squadra spagnola, invece, si è fermata ieri sera contro il Bayer Leverkusen e questo passo falso ha consentito alla Juve di allungare in classifica.

Il passaggio del turno in Champions League, secondo una stima fatta da Calcioefinanza.it porterà nelle casse bianconere un introito di almeno 73,7 milioni di euro. Questa cifra è peraltro ancora parziale, in quanto bisognerà aspettare la fine della prima fase della UCL per avere un dato definitivo. In ogni caso sicuramente, la Juve riceverà una cifra molto importante da poter mettere nel suo bilancio e questo grazie agli ottimi risultati sportivi.

La Juve passa all'incasso

La Juventus, grazie alla vittoria conseguita ieri sera, ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League per il sesto anno consecutivo.

Questo risultato sportivo ha benefici anche economici e nelle casse bianconere, nelle quali entreranno 73,7 milioni. La Juve, già prima che cominciasse la gara contro la Lokomotiv Mosca, si era garantita 55 milioni: 10 milioni dal market pool legato al piazzamento in campionato dello scorso anno, 15,5 milioni arrivano dal bonus come per la fase a gironi ai quali vanno aggiunti altri 29,9 milioni che sono frutto del ranking storico/decennale.

A questa cifra vanno aggiunti i soldi incassati dai risultati ottenuti in queste prime quattro partite dalla squadra di Maurizio Sarri.

Infatti secondo il calcio di Calcioefinanza.it, la Juve ha incassato 2,7 milioni a vittoria e 900 mila euro dal pareggio contro l'Atletico Madrid per un totale di 9 milioni. Infine, la qualificazione matematica agli ottavi di Champions League ha portato nelle casse del club di Andrea Agnelli 9,5 milioni.

Tutte queste cifre vanno sommate e portano ad un totale, ad oggi, di 73,7 milioni. Adesso però, questo bottino può essere incrementato visto che mancano ancora due partite e inoltre andrà aggiunta la seconda parte del market pool. Quest'ultima parte del market pool non dipende solo dalle partite disputate dai bianconeri ma anche dal numero di gare disputate dalle altre squadre italiane. Perciò solo alla fine della prima fase della Champions si potrà avere il dato definitivo degli introiti che entreranno nelle casse della Juve, ma già ad oggi i manager bianconeri possono essere soddisfatti per i risultati economici ottenuti.

La gioia bianconera dopo la vittoria in Champions

Ieri sera c'era grande soddisfazione in casa Juventus dopo la vittoria ottenuta contro la Lokomotiv Mosca, non solo per i benefici economici ma anche e soprattutto per il risultato sportivo.

I giocatori bianconeri hanno espresso la propria gioia sui social e anche chi come Federico Bernardeschi, non è sceso in campo in Russia, ha esultato per il grande risultato conseguito a testimonianza della grande unione del gruppo juventino: "Fino alla fine non è solo un motto è la nostra filosofia.

La Juventus non molla".