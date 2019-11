Stasera allo Stadio Olimpico la Lazio di Simone Inzaghi affronterà il Celtic di Neil Lennon. Il calcio d'inizio è stato fissato per le ore 18:55. Il match odierno sarà valido per la quarta giornata della fase a gironi, gruppo E. I biancocelesti, terzi nel girone con soli tre punti, stasera devono cercare di portare a casa la vittoria. I biancoverdi, in testa al gruppo con 7 punti, con un pareggio metterebbero in archivio la propria qualificazione.

Gli uomini di Inzaghi potranno contare sul supporto del proprio pubblico, il Celtic proverà a colpire la squadra di casa in contropiede con la velocità dei suoi attaccanti.

La partita in diretta tv e streaming su Sky

Il match odierno Lazio-Celtic, in programma alle ore 18:55, verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. Gli abbonati Sky potranno guardare il match anche in live-streaming sulla piattaforma Sky Go.

Sarà inoltre possibile vedere il match dell'Olimpico su NOW TV che dà la possibilità ai propri clienti di vedere le partite dell'Europa League acquistando il pacchetto giornaliero, mensile o settimanale.

Le probabili formazioni di Lazio-Celtic

Simone Inzaghi stasera dovrebbe mandare in campo i suoi ragazzi con il modulo 3-5-2. A difendere i pali della porta biancoceleste ci sarà Strakosha. La difesa a tre sarà composta da Acerbi, Luiz Felipe e Vavro.

A centrocampo dovrebbero esserci Lazzari, Leiva, Milinkovic Savic e Jony. In attacco spazio alla coppia Caicedo-Immobile. Correa molto probabilmente partirà dalla panchina per poi subentrare a partita in corso.

Neil Lennon dovrebbe fare affidamento al tradizionale modulo 4-3-3. In porta ci sarà il solito Forster, autore di ottime parate contro i biancocelesti a Glasgow. I due centrali di difesa Balingoli e Ajer giocheranno al fianco dei due terzini Jullien e Elhamed.

A centrocampo, salvo novità di formazione dell'ultimo minuto, ci saranno Brown, McGregor, Hyes. Il tridente d'attacco sarà composto da Edouard, Elyounoussi, Christie.

Le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Acerbi, Luiz Felipe, Vavro; Lazzari, Leiva, Milinkovic Savic, Jony; Caicedo, Immobile. Alenatore: Simone Inzaghi.

Celtic (4-3-3): Forster; Jullien, Balingoli, Ajer, Elhamed; Brown, McGregor, Hyes; Edouard, Elyounoussi, Christie.

Allenatore: Neil Lennon.

Allo Stadio Olimpico stasera è prevista la presenza di 25mila spettatori. Ad assistere al match ci saranno 9mila tifosi scozzesi pronti a supportare da vicino la propria squadra. Entrambe le compagini faranno di tutto per portare a casa i tre punti in palio. Il match Lazio-Celtic è pronto ad offrire agli amanti del calcio un grandissimo spettacolo.