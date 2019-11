E' stato uno dei protagonisti della Juventus degli ultimi anni ed uno dei dieci più apprezzati della storia bianconera, nonostante le poche stagioni disputate alla Juventus: parliamo di Carlos Tevez, considerato un vero e proprio idolo dai tifosi bianconeri, non solo per la sua tecnica ma anche per la grinta che metteva sempre in campo.

Il giocatore, attualmente al Boca Juniors, ha partecipato ad un evento organizzato dalla società argentina ed ha avuto modo di parlare di tanti argomenti, ma quello che ha strappato più curiosità è un aneddoto su un ex compagno dell'argentino al Manchester United, ovvero Cristiano Ronaldo.

In merito al portoghese, Carlos Tevez ha fatto delle rivelazioni davvero interessanti, che in qualche modo confermano le qualità del portoghese, che lo hanno portato ad essere uno dei migliori giocatori al mondo.

'Cristiano Ronaldo passa tutto il giorno in palestra, è un'ossessione'

Carlos Tevez ha esaltato, in un evento organizzato dal Boca Juniors, la dedizione al lavoro di Cristiano Ronaldo.

Come confermato dall'argentino: 'Cristiano Ronaldo passa tutto il giorno in palestra, è un'ossessione', ed ha raccontato un aneddoto particolare: se l'allenamento era alle 9, CR7 alle ore 8 era già al centro allenamento del Manchester United.

Una volta Tevez ha provato ad arrivare alle 7:30 ed il portoghese era già lì; così ha cercato di anticiparlo, presentandosi alle ore 6:30, ma anche in quell'occasione Cristiano era già arrivato.

Lo stesso Tevez ha poi parlato del rivale sportivo per eccellenza del portoghese, ovvero del proprio connazionale Leo Messi, sottolineando come per l'argentino sia tutto più naturale rispetto a Cristiano Ronaldo, che si allena molto per essere il migliore.

In particolare, negli ultimi anni Messi ha lavorato molto per migliorarsi sui calci di punizione ed attualmente segna moltissimo anche da calcio da fermo, mettendo spesso il pallone all'angolino.

Tevez al Manchester United

L'argentino Tevez ha giocato due stagioni al Manchester United, dal 2007 al 2009, disputando 63 presenze con 19 gol realizzati. In quelle due annate, come già sottolineato, l'Apache è stato compagno di squadra di Cristiano Ronaldo, ed entrambi hanno lasciato il Manchester United nel 2009.

I due sono poi passati per la Juventus, anche se in anni diversi: l'argentino ha giocato in bianconero due stagioni, dal 2013 al 2015, con 66 presenze e 39 gol. E' stato anche uno dei protagonisti della finale di Champions League contro il Barcellona a Berlino, che come è noto ha visto vincitrice la società catalana. Dal 2018, dopo una parentesi in Cina, è ritornato al Boca Juniors dove probabilmente chiuderà la carriera da giocatore.