L'Inter, dopo la delusione dell'eliminazione dalla Champions League, è pronta a rituffarsi sul campionato con l'obiettivo di consolidare il primato. Attualmente, infatti, la società di Suning ha due punti di vantaggio sulla Juventus, e domenica sera contro la Fiorentina Antonio Conte cercherà di dare seguito agli ottimi risultati conseguiti finora in Serie A.

Al contempo, in casa nerazzurra si tiene sempre d'occhio il mercato: il club milanese punta a rinforzare ulteriormente la rosa per dotarsi soprattutto di valide alternative agli attuali titolari.

A gennaio potrebbero arrivare un centrocampista (si parla molto di De Paul dell'Udinese), un esterno sinistro (piace Alonso del Chelsea) e un attaccante che possa far rifiatare Martinez e Lukaku.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, si sta guardando anche al futuro soprattutto per arrivare nel prossimo Calciomercato estivo ad un centrocampista di qualità. In questa fase pare che nel mirino della società meneghina siano finiti Allan del Napoli e Nandez del Cagliari.

Inter, Allan e Nandez probabili obiettivi per la prossima stagione

Guardando al mercato estivo, l'Inter vorrebbe investire soprattutto nel settore di centrocampo, poiché gli attuali calciatori in organico garantirebbero una buona dose di affidabilità in difesa e in attacco.

Su tutti, si starebbe seguendo con particolare attenzione Allan, il quale spera di ritrovare la migliore condizione nella seconda parte della stagione agli ordini del nuovo tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso.

Durante la scorsa estate, la società partenopea avrebbe rifiutato un'offerta da 60 milioni di euro per il brasiliano giunta dal Paris Saint-Germain. Il prossimo anno, però, qualora dovesse arrivare un'altra proposta economica simile, il Napoli potrebbe pensare di prenderla seriamente in considerazione.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Inter Calciomercato

Un altro giocatore seguito dall'Inter sarebbe l'uruguaiano Nandez, acquistato dal Cagliari ad agosto e che potrebbe lasciare la Sardegna a fronte di un'offerta allettante. La valutazione dell'ex Boca Juniors dovrebbe essere più abbordabile per l'Inter rispetto a quella di Allan, infatti il costo del cartellino del 24enne sudamericano sarebbe di circa 30 milioni di euro.

Inter: i giovani talenti Kulusevski e Tonali nel mirino

Nel corso del prossimo calciomercato estivo, la dirigenza interista potrebbe anche piombare su alcuni giovani di qualità, tra i quali ci sarebbero Kulusevki del Parma (ma di proprietà dell'Atalanta), l'attaccante della Fiorentina Chiesa e il regista del Brescia Tonali.

Fari puntati anche sul portiere argentino dell'Udinese, Juan Musso, considerato l'erede ideale dell'attuale capitano dell'Inter, Samir Handanovic.

Da valutare anche la situazione relativa al difensore del Verona Kumbulla (la società scaligera sarebbe interessata a Dimarco) e quella del centravanti brasiliano del Flamengo, Lincoln, che piacerebbe molto ai vertici del club milanese.