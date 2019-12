Nell'ultimo Calciomercato estivo la Juventus è stata protagonista soprattutto in ottica acquisti con giocatori come De Ligt, Demiral, Ramsey, Rabiot solo per citarne alcuni. A smontare il quadro il capitolo cessioni, con diversi esuberi che potrebbero essere offerti al miglior acquirente già a gennaio. L'unica cessione importante ha riguardato Moise Kean, punta italiana che ha già esordito in nazionale con Roberto Mancini nella prima parte del 2019. Nonostante fosse pronto il rinnovo di contratto fino al 2024, i bianconeri hanno infatti deciso di cederlo all'Everton per una somma vicina ai 28 milioni di euro proprio per la difficoltà di piazzare sul mercato altri giocatori.

Come scrive calciomercato.com, i bianconeri però avrebbero definito con la società inglese una sorta di intesa verbale in caso di cessione del giocatore: in poche parole la Juventus potrebbe avere una prelazione sul suo acquisto in caso l'Everton decidesse di venderlo.

Juventus, ci sarebbe un impegno verbale con Everton per acquisto Kean

L'acquisto di Kean era stato voluto dall'oramai ex tecnico dei 'Toffies' Marcos Silva, sostituito di recente da Duncan Ferguson. Fra l'altro nella vittoria dell'Everton per 3 a 1 contro il Chelsea, il giocatore italiano è rimasto tutto il tempo in panchina e non è escluso che possa decidere di lasciare la società inglese già a gennaio.

Come dicevamo, la Juventus potrebbe avere una prelazione anche se in merito a Kean si era parlato anche di un interesse del Milan e della Roma, alla ricerca di una punta giovane che possa avere ampi margini di miglioramento. Lo stesso Roberto Mancini, in una recente intervista, ha sottolineato come il giocatore, per poter ambire alla convocazione per gli Europei 2020 con la nazionale italiana, dovrà necessariamente giocare con continuità. Difficile quindi per la punta italiana, se le cose non dovessero cambiare, che resti all'Everton anche nella seconda parte della stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe considerare un eventuale ritorno di Kean soprattutto se dovesse partire Mandzukic. I bianconeri contano di incassare almeno 10 milioni di euro, nelle ultime ore si è parlato anche di un'offerta del Dortmund per Emre Can e Mandzukic per un totale di 30 milioni di euro, ma dato il recente infortunio rimediato da Khedira non è certo che Can possa partire. Di certo con l'attuale schema adottato da Sarri, 4-3-1-2, una punta di scorta che possa far rifiatare uno fra Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo potrebbe essere utile.