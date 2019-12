La Juventus è pronta a rituffarsi nel campionato sfidando sabato 7 dicembre alle ore 20:45 la Lazio di Simone Inzaghi, una delle squadre attualmente più in forma del nostro campionato. Sarà importante ottenere punti anche per evitare, in caso di vittoria dell'Inter contro la Roma, che la distanza con la squadra di Conte possa incrementare. Altro argomento di discussione dei media sportivi è anche il Calciomercato, con la sessione invernale che si aprirà a gennaio. Come è noto la Juventus è sempre molto attenta al mercato dei parametri zero, e secondo il noto giornale sportivo spagnolo 'Don Balon', è interessata alla punta uruguaiana del Paris Saint Germain, Edinson Cavani.

Di certo non manca la concorrenza per il nazionale uruguaiano, soprattutto dalla Spagna con Barcellona, Real Madrid ed Atletico Madrid pronte a sfruttare l'occasione di acquistarlo a parametro zero. Fra l'altro Cavani ha già fatto sapere che non rinnoverà il contratto con il Paris Saint Germain e quindi l'addio alla società francese a fine stagione sembrerebbe scontato.

Juventus, Don Balon: Cavani piace anche ai bianconeri

Secondo Don Balon, Cavani piace sempre alla Juventus ma sarebbe però più probabile un suo trasferimento in Spagna a fine stagione.

A Barcellona ci sarebbe il suo amico Suarez che lo avrebbe consigliato alla dirigenza catalana mentre il Real Madrid è alla ricerca di una punta che possa essere alternativa o magari partner di Benzema. Secondo il noto giornale sportivo spagnolo però la società che sembrerebbe più vicina all'acquisizione di Edinson Cavani sembrerebbe l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, che già in estate aveva provato ad acquistarlo dal Paris Saint Germain. Potrebbe trasferirsi quindi al Wanda Metropolitano integrando il settore avanzato dell'Atletico Madrid formato da Diego Costa, Morata e Joao Felix.

Per Don Balon già a gennaio il giocatore potrebbe definire l'intesa contrattuale con l'Atletico Madrid e ufficializzare il suo trasferimento alla squadra di Simeone dalla stagione 2020-2021.

Il mercato dei parametri zero

Cavani non è il solo giocatore a parametro zero che interessa alla Juventus: la dirigenza bianconera apprezza molto il centrocampista offensivo del Tottenham Eriksen, che vorrebbe una nuova avventura professionale. Anche qui la concorrenza è importante, Barcellona e Real Madrid sono interessate così come l'Inter di Conte, alla ricerca di qualità per il centrocampo.

Alla Juventus piace anche il centrocampista offensivo del Chelsea Willian, allenato da Maurizio Sarri nella sua precedente esperienza professionale nella società inglese. Il brasiliano è molto duttile in quanto può giocare in tutti i ruoli della trequarti offensiva.