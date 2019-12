La Juventus, come sempre, è molto attiva sul mercato, alla ricerca delle migliori opportunità di mercato. Non è un caso infatti che negli ultimi anni tanti trasferimenti a Torino hanno riguardato soprattutto giocatori a parametro zero: Emre Can, Rabiot e Ramsey sono solo alcuni esempi della politica improntata dalla dirigenza bianconera. E a proposito di opportunità, il direttore sportivo starebbe osservando da vicino una delle principali sorprese del campionato scozzese, il centrocampista finlandese ma di origini sierraleonesi Glen Kamara.

Acquistato il 31 gennaio 2019 dal Dundee United per circa 450 mila euro dal Glasgow Rangers, in questa stagione si sta mettendo in mostra a tal punto da attirare le attenzioni della Juventus. In questa stagione ha già raccolto 22 presenze, 7 nelle qualificazioni all'Europa League, 5 in Europa League, 7 nel campionato scozzese e 3 in League Cup con 1 gol. Una stagione che potrebbe consacrarlo definitivamente anche a livello europeo, con tante società che già lo seguono.

La Juventus sarebbe interessata a Glen Kamara del Glasgow Rangers

Ha esordito il 9 novembre 2017 con la nazionale della Finlandia con cui ha raccolto fino ad adesso 13 presenze ed 1 gol.

Una crescita importante per il giocatore, che in poco tempo ha conquistato la scena nel campionato scozzese attirando l'attenzione di società importanti come la Juventus. Secondo il Daily Record, la Juventus sarebbe pronta ad investire circa 9 milioni di euro per il finlandese, anche se il tecnico del Glasgow Rangers Steven Gerrard ha smentito una sua cessione a gennaio, ribadendo l'importanza del giocatore per la squadra scozzese. La Juventus lo avrebbe già apprezzato nel match di qualificazione per gli Europei 2020 fra Finlandia e Italia, con la squadra di Mancini che ha sconfitto la nazionale scandinava per 2 a 1. La particolarità del giocatore è il suo dinamismo che lo avvicina molto come caratteristiche al centrocampista del Chelsea N'golo Kantè.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il mercato bianconero

La Juventus a gennaio potrebbe però incentrare il suo mercato soprattutto sulle cessioni: Mandzukic, Emre Can, Rugani, Perin e Pjaca sono a rischio partenza sia per motivi di bilancio che per l'esigenza dei giocatori di trovare una squadra che gli dia più spazio per giocare. Il croato piace allo United, mentre Emre Can dopo la brutta prestazione contro il Sassuolo, potrebbe valutare più facilmente un'offerta dall'estero, piace soprattutto a Paris Saint Germain e al Bayern Monaco.

Rugani invece è apprezzato del Milan, mentre sia Perin che Pjaca dovrebbero lasciare la Juventus in prestito anche per facilitare il loro recupero fisico dopo gli infortuni di fine scorsa stagione.