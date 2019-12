Uno degli argomenti principali trattati dai media sportivi resta sicuramente il Calciomercato, con la sessione invernale che potrebbe essere molto attiva. La Juventus infatti punta ad alleggerire la rosa, per motivi di bilancio ma anche per cercare di dare minutaggio ai quei giocatori che hanno bisogno di giocare con più continuità. A gennaio potrebbe trasferirsi in prestito il centrocampista offensivo Marco Pjaca, negli ultimi anni condizionato dagli infortuni, ma che appare recuperato e ha bisogno di essere un titolare per recuperare la forma ottimale.

Proprio il croato potrebbe rientrare in una trattativa molto importante per la Juventus: secondo 'Sport Mediaset', i bianconeri sono interessati al centrocampista del Brescia Sandro Tonali e potrebbero inserire Marco Pjaca come contropartita tecnica, una sorta di anticipo per il trasferimento definitivo del nazionale italiano in estate alla Juventus.

Juventus, Pjaca la possibile carta per arrivare a Tonali al Brescia

Come scrive Sport Mediaset, Tonali interessa molto alla Juventus, non tanto per gennaio, ma per il calciomercato estivo.

Proprio per agevolare la trattativa ed anticipare la concorrenza (piace soprattutto all'Inter), la dirigenza bianconera potrebbe girare in prestito a gennaio il centrocampista offensivo croato Marco Pjaca, alla ricerca di una squadra che possa dargli il giusto minutaggio. Il nazionale italiano è valutato circa 40-50 milioni di euro e potrebbe rappresentare un importante investimento per il presente e per il futuro bianconero. L'idea della Juventus è presentare un'offerta in estate, cash e l'inserimento di alcune contropartite tecniche del vivaio bianconero.

Il mercato dei centrocampisti

Di certo oltre alla prossima stagione la Juventus deve pensare anche a quella in corso, l'infortunio di Khedira e i continui acciacchi di Ramsey hanno creato non pochi problemi al centrocampo bianconero, ecco perché è probabile la permanenza di Emre Can, dato più volte partente dai media sportivi italiani. Dalla Spagna rilanciano uno scambio fra il tedesco e Rakitic anche se Paratici ha di recente smentito l'arrivo del centrocampista del Barcellona. Il sogno per la mediana resta sempre Paul Pogba, una trattativa che potrebbe svilupparsi in estate: difficile infatti che il Manchester United si possa privare già a gennaio del nazionale francese.

Intanto potrebbe già arrivare un'importante ufficializzazione durante il calciomercato invernale: il centrocampista offensivo Matias Soule ex Velez Sarsfield sarebbe pronto a firmare con i bianconeri. Dovrebbe essere un rinforzo per la Juventus under 17 o al massimo per la Primavera.