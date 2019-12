La Juventus, dopo il successo in Serie A contro la Sampdoria, è pronta ad affrontare la finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio, prevista domenica 22 dicembre a Riyad.

Intanto a tenere banco sui media sportivi in questi giorni è anche il Calciomercato: una delle protagoniste di gennaio potrebbe essere proprio la Juventus, non tanto riguardo agli acquisti ma sulle cessioni. La necessità di alleggerire la rosa bianconera è evidente, considerando che ci sono giocatori fuori rosa che ancora pesano sul bilancio della società: su tutti il croato Mario Mandzukic, che ha ancora un contratto fino a giugno 2021 con la Juventus da 5,5 milioni di euro a stagione.

Anche il suo connazionale Marko Pjaca potrebbe lasciare Torino a gennaio, ma probabilmente non a titolo definitivo: secondo Tuttomercatoweb.com, il centrocampista offensivo ha diversi estimatori in Serie A e potrebbe scegliere una destinazione italiana per recuperare la forma ottimale dopo l'infortunio della scorsa stagione. La società più interessata ad investire sul croato potrebbe essere la Sampdoria, alla ricerca di qualità per il settore avanzato.

Juventus, Pjaca potrebbe trasferirsi in prestito alla Sampdoria

Secondo Tuttomercatoweb.com, Marko Pjaca potrebbe lasciare a gennaio la Juventus in prestito, con l'obiettivo di recuperare la forma ottimale e soprattutto di rivalutare un patrimonio importante.

Il classe '95 è arrivato infatti a Torino nel 2016 per circa 20 milioni di euro, un investimento importante, che però non ha fruttato per 'colpa' degli infortuni che hanno condizionato il rendimento del centrocampista offensivo. Adesso per il croato potrebbe svilupparsi una nuova possibilità: la Sampdoria di Claudio Ranieri. Sul giocatore però ci sarebbero anche altre società: di recente si era parlato anche di un interessamento per lui del Bologna, del Cagliari e del Genoa per il giocatore, così come del Brescia. A proposito delle Rondinelle alcuni media sportivi hanno lanciato l'indiscrezione che il giocatore croato potesse essere una sorta di 'anticipo' da parte della Juventus per poter arrivare in estate al centrocampista della nazionale italiana Sandro Tonali.

Di certo, la Juventus vuola garantire minutaggio al giocatore e il prestito sembrerebbe la possibilità più concreta.

Restando in tema prestiti, anche un altro giocatore bianconero potrebbe lasciare la Juventus a titolo temporaneo: il portiere Mattia Perin potrebbe ritornare di nuovo al Genoa, in quanto l'ambizione del giocatore è rientrare nel giro della Nazionale. Prima dell'infortunio subito a fine scorsa stagione, il giocatore era stato chiamato con la rappresentativa italiana come secondo o terzo portiere.