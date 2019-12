La Juventus sta avendo non poche difficoltà in Serie A, complici soprattutto gli infortuni che evidentemente non hanno agevolato le scelte tecniche di Maurizio Sarri. In Lazio-Juventus l'infortunio subito a partita in corso di Bentancur ha creato non pochi problemi al centrocampo bianconero, anche perché il sostituto dell'uruguaiano, Emre Can, in questa stagione non riesce ad essere incisivo come gli è successo spesso la scorsa stagione con Massimiliano Allegri. E proprio il nazionale tedesco da problema potrebbe diventare una soluzione per la dirigenza bianconera, come scrive il Corriere dello Sport.

Dalla cessione di Emre Can potrebbero arrivare i fondi necessari per rinforzare ulteriormente la rosa: sono due i giocatori che piacciono in particolar modo alla Juventus. Uno è un terzino destro in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain, e l'altro è una riserva di lusso al Barcellona, anche se ultimamente sta trovando molto spazio negli undici titolari del tecnico catalano Valverde.

Juventus, Rakitic e Meunier possibili rinforzi se parte Emre Can

Secondo il noto giornale sportivo romano, la Juventus potrebbe decidere di investire sul nazionale belga Meunier e sul centrocampista croato Rakitic.

Entrambi i giocatori però potrebbero arrivare solo in caso di una cessione pesante, che il Corriere dello Sport avrebbe individuato nel centrocampista Emre Can. Molto dipenderà da queste ultime quattro partite del 2019, considerando anche l'emergenza a centrocampo per la Juventus dati i recenti infortuni di Khedira e di Bentancur e le difficoltà fisiche riscontrate in questi mesi da Ramsey. La speranza per Sarri è che Emre Can possa ritornare ad essere importante ma di certo le ultime partite disputate contro Sassuolo e Lazio hanno dimostrato le difficoltà che in questo momento sta vivendo il nazionale tedesco.

Rakitic e Meunier

Il centrocampista croato visto nel match di Champions League fra Inter-Barcellona sarebbe un rinforzo importante per la Juventus in quanto garantirebbe esperienza e qualità alla mediana bianconera. Per Meunier molto dipenderà dal rinnovo di contratto con il Paris Saint Germain: le ultime indiscrezioni di mercato confermerebbero che il nazionale belga starebbe discutendo il prolungamento del contratto ma ancora non è arrivata l'ufficializzazione. Si è parlato anche di uno scambio con aggiunta di cash a favore della Juventus per De Sciglio ma difficilmente i bianconeri si priveranno a stagione in corso del terzino italiano.

A meno di un'offerta clamorosa da parte del Paris Saint Germain. Il Calciomercato invernale potrebbe regalare quindi delle trattative importanti.