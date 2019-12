Una delle trasmissioni più seguite su TMW Radio è la celebre 'Maracanà', dove di recente è stato ospite il noto giornalista Maurizio Pistocchi. Sempre molto attivo sui social, il giornalista si è soffermato sulla partita Lazio-Juventus, che ha visto la sconfitta dei bianconeri per 3 a 1 grazie ad una prestazione importante degli uomini di Simone Inzaghi.

Pistocchi però si è schierato a favore del tecnico della Juventus Maurizio Sarri, sottolineando come questa sia solo la prima sconfitta stagionale per i bianconeri e che soprattutto la Juventus è una delle poche squadre ad aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo.

Le critiche principali del giornalista sono state indirizzate invece ad alcuni giocatori della rosa bianconera, in particolar modo verso le riserve dei centrocampisti titolari.

'Finora non mi aspettavo molto di più da Sarri, ha il merito di aver rivalutato alcuni giocatori'

Il giornalista Maurizio Pistocchi, durante la trasmissione 'Maracanà' in onda su TMW Radio, ha riconosciuto grandi meriti al tecnico della Juventus sottolineando come "Finora non mi aspettavo molto di più da Sarri'. D'altronde essere stata una delle migliori squadre nella fase ai gironi della Champions League è già un passo in avanti per i bianconeri, che hanno dimostrato di potersela giocare alla grande a livello europeo.

Di certo gli infortuni subiti da Khedira e da Bentancur, pesano in quanto le riserve non garantiscono la medesima qualità. In particolar modo la principale critica Pistocchi l'ha mossa ai danni dell'ex centrocampista del Paris Saint Germain Adrien Rabiot, secondo lui "deludente" ma secondo lui giustificabile in quanto: "Chi è abituato a vincere con un calcio diverso, fa fatica ad abituarsi ad idee nuove".

Secondo Pistocchi altri meriti di Sarri sono quelli di aver rivalutato giocatori come Dybala ed Higuain, che l'anno scorso hanno evidentemente disputato una stagione deludente.

L'opinione di Pistocchi su Lazio-Juve

Pistocchi si è poi soffermato sulla sconfitta subito dai bianconeri contro la Lazio, confermando come alcuni giocatori juventini non siano in questo momento in forma ottimale. Ad esempio su Bonucci ha dichiarato che "Quando correva all'indietro, andava piano". Mentre per quanto riguarda la mediana ha detto: "E' un centrocampo che se prendi i titolarissimi, ci può stare".

Riguardo alla partita contro la Lazio, secondo il giornalista, dopo l'espulsione di Cuadrado, tenere dentro Dybala e CR7 è stato un rischio.

Per Pistocchi mancherebbe ancora la mentalità giusta alla Juventus, nonostante però i bianconeri abbiano giocato ottimi 60 minuti: il resto della partita è stato evidentemente condizionato dall'espulsione del terzino colombiano.