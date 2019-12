Gonzalo Higuain potrebbe prolungare il suo contratto con la Juve per un altro anno. La Juventus è pronta a disputare il match di Serie A contro l'Udinese, previsto per domenica 15 dicembre alle ore 15:00 all'Allianz Stadium. Mercoledì poi dovrà anticipare il match contro la Sampdoria prima di disputare la finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio a Riad, prevista per domenica 22 dicembre alle 17:30 ora italiana. Sui media sportivi si parla quindi molto di calcio giocato, ma continuano a rimbalzare anche diverse indiscrezioni di mercato, non solo su acquisti o cessioni che potrebbero riguardare i bianconeri, ma anche di alcuni possibili rinnovi di contratto per alcuni giocatori della rosa.

Dopo il prolungamento di Bonucci e Cuadrado, potrebbe toccare anche ad uno dei protagonisti di questo inizio stagione bianconero. Gonzalo Higuain sta dimostrando tutto il suo valore ed ha 'condito' il suo 32esimo compleanno con un grande gol realizzato in Champions League contro il Bayer Leverkusen. Attualmente ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e la Juventus sta valutando la possibilità di allungarlo per almeno un altra stagione.

La Juventus sarebbe pronta a rinnovare il contratto di Higuain

Secondo Calciomercato.com, i bianconeri starebbero valutando la possibilità di rinnovare il contratto alla punta argentina Higuain, e di prolungarlo almeno di una stagione, ovvero fino a giugno 2021.

Attualmente percepisce circa 7,5 milioni di euro più bonus e potrebbe confermare lo stesso stipendio anche per la prossima stagione. Smentita quindi la possibilità di un ritorno del 21 bianconero in Argentina già dal 2020: come è noto, infatti, l'argentino dovrebbe chiudere la carriera professionistica al River Plate, società che l'ha lanciato nel calcio professionistico. Sarebbe soprattutto il sogno di suo papà, che vorrebbe che entrambi i fratelli Higuain, Gonzalo e Nicolas, possano terminare la loro carriera da calciatore nella società argentina. Ma Higuain non è il solo in scadenza di contratto a giugno 2020.

Potrebbero rinnovare Matuidi e Dybala

Oltre a lui, le ultime indiscrezioni confermerebbero che potrebbe a breve rinnovare anche il centrocampista francese Matuidi. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2020 ma, come conferma Tuttosport, ci sarebbe un'opzione unilaterale esercitabile dalla Juventus che prevede il rinnovo per un'altra stagione. Attualmente Sarri e la società sono soddisfatti delle prestazioni del nazionale francese e non dovrebbero esserci problemi per il prolungamento. Diversa invece la questione associata a Dybala, legato alla Juventus fino a giugno 2022.

La società torinese non ha fretta, ma l'idea della società è di allungare il suo contratto fino a giugno 2024 in quanto l'argentino rappresenta un patrimonio tecnico e commerciale.