Oggi, mercoledì 18 dicembre, alle ore 18:55, inizierà la diciassettesima giornata di Serie A. Un turno "spezzatino", quello che sta per iniziare, a causa della Supercoppa italiana di domenica 22 dicembre [VIDEO] tra Juventus e Lazio, alcune partite del campionato si giocheranno in giornate molto distanti tra loro (Lazio-Verona, per esempio, si disputerà il 5 febbraio).

Il primo anticipo, come detto, si giocherà oggi e vedrà affrontarsi la Sampdoria di Ranieri e la Juventus di Sarri; nonostante la differente situazione di classifica, entrambe le squadre arriveranno al match con il morale alto: i blucerchiati vengono dalla vittoria contro il Genoa, mentre la Juventus, nell'ultimo turno, è riuscita ad agganciare nuovamente l'Inter in vetta alla classifica.

Le probabili scelte di Ranieri

Claudio Ranieri cercherà di sfruttare l'entusiasmo che ha investito l'ambiente doriano dopo la vittoria nel Derby [VIDEO]. In porta è confermatissimo Audero; difesa a quattro con Murillo e Murru sulle fasce e la coppia centrale composta da Ferrari e Colley. Pure il centrocampo sarà a quattro, anche se vi sono diversi dubbi sugli uomini che verranno scelti; la coppia centrale dovrebbe essere composta da Thorsby e uno tra Linetty e Jankto; quasi sicuro del posto Depaoli sulla fascia destra, mentre a sinistra vi è il ballottaggio tra Ramirez e lo stesso Jankto.

Nessun dubbio, invece, per quanto riguarda la coppia d'attacco, che sarà composta da Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini.

Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero, Murillo, Ferrari, Colley, Murru, Depaoli, Thorsby, Linetty, (Jankto), Ramirez (Jankto), Quagliarella, Gabbiadini.

La probabile formazione della Juventus

La Juventus di Maurizio Sarri vorrà a tutti i costi vincere per andare, momentaneamente, a +3 sull'Inter (che giocherà sabato 21 dicembre alle ore 18:00 col Genoa). Il 4-3-1-2 è il modulo scelto per cercare di espugnare il Marassi; in porta giocherà Buffon (Szczesny non è ancora del tutto recuperato e non siederà neanche in panchina); difesa a quattro con Cuadrado a destra, Alex Sandro a sinistra e De Ligt-Bonucci che comporranno la coppia centrale.

I tre di centrocampo saranno Matuidi, Pjanic e Rabiot. Sulla trequarti dovrebbe agire Dybala, mentre la coppia d'attacco sarà composta da Cristiano Ronaldo e dal "Pipita" Higuain.

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Buffon, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Matuidi, Pjanic, Rabiot, Dybala, Cristiano Ronaldo, Higuain.

La diretta della partita sarà affidata in esclusiva a Sky: collegamento dalle 18:15 e commento del match affidato alla coppia Compagnoni-Marchegiani.