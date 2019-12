Tutto in una notte per l'Inter di Antonio Conte, chiamata oggi martedì 10 dicembre al duro confronto con il Barcellona nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. A San Siro si deciderà infatti il destino dei nerazzurri nella competizione, mentre gli spagnoli sono già qualificati agli ottavi di finale e sicuri del primo posto.

Una vittoria per la sicurezza, ma non è l'unico modo per qualificarsi

Dopo cinque giornate del gruppo F l'Inter si trova momentaneamente al secondo posto con 7 punti.

Lo stesso punteggio dei tedeschi del Borussia Dortmund, rispetto ai quali la capolista della Serie A è in vantaggio negli scontri diretti. Gli uomini di Conte hanno infatti battuto i rivali per 2-0 a San Siro, per poi perdere 3-2 in Germania.

In virtù di ciò i nerazzurri sarebbero sicuramente qualificati con una vittoria oggi ai danni dei campioni di Spagna, ma anche in caso di arrivo a pari punti con la squadra tedesca. Il Borussia giocherà però il suo ultimo match in casa contro lo Slavia Praga già eliminato ed è decisamente favorito per la vittoria. L'Inter è perciò chiamata a vincere contro gli spagnoli per evitare di subire il sorpasso decisivo ed essere retrocessa in Europa Laegue.

Probabili formazioni: Messi non convocato

A rendere meno complicato il compito che attende i nerazzurri è l'assenza di Leo Messi, non convocato dall'allenatore Valverde. L'argentino, di recente premiato con il suo sesto Pallone d'Oro, ha bisogno di riposo e con la qualificazione assicurata è stato esonerato dalla sfida di San Siro. Insieme a lui non saranno della partita anche Piquè, Sergi Roberto, Arthur e Dembelè.

Diversi sono anche gli assenti tra le fila dell'Inter, priva di Barella, Sensi, Asamoah, Gagliardini e Sanchez.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Inter Champions League

Conte si affida ancora una volta alla coppia Lukaku-Martinez, supportata dal centrocampo a cinque con Borja Valero, Vecino, Brozovic, D'Ambrosio e Biraghi. In difesa Godin, De Vrij e Skriniar a protezione di Handanovic.

Molto rimaneggiata la formazione blaugrana, con Neto tra i pali al posto di Ter Stegen. In difesa spazio a Wague, Umtiti, Todibo e Firpo. A centrocampo si rivedono Rakitic e Vidal, possibili partenti a gennaio, insieme ad Alena. Attacco con Suarez, Griezmann e Perez.

INTER: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; L.

Martinez, Lukaku.

BARCELLONA: Neto; Wague, Umtiti, Todibo, Junior Firpo; Vidal, Rakitic, Riqui Puig; Griezmann, Suarez, Carles Perez.

Inter-Barcellona, sesta giornata della fase a gironi di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky) e in chiaro su Canale 5 a partire dalle 21:00 di oggi martedì 10 dicembre. Il match sarà visibile anche in diretta streaming su SkyGo.