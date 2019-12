L'acquisto per eccellenza della Juventus nello scorso Calciomercato estivo è stato sicuramente il difensore olandese De Ligt. Arrivato dall'Ajax per circa 75 milioni di euro, il classe 1999 è diventato subito importante nella Juventus in quanto ha dovuto sostituire l'infortunato Giorgio Chiellini, che dovrebbe rientrare a febbraio 2020. Non sono mancate le difficoltà di adattamento del nazionale olandese, che nelle ultime partite è stato spesso relegato in panchina, sostituito da Demiral.

L'ex Ajax però nell'intervista pubblicata di recente dal sito della Juventus (ma registrata più di un mese fa) ha confermato come prosegue molto bene l'adattamento alla Juventus ed ad una città nuova come Torino, ribadendo di essere felice della scelta fatta.

Spera infatti di restare a lungo in bianconero perché è convinto di essere arrivato in una delle principali società a livello europeo. Ha anche ammesso che l'intesa difensiva con Leonardo Bonucci prosegue alla grande.

'Sono molto orgoglioso di indossare la maglia della Juventus'

Non ha usato giri di parole De Ligt nell'esprimere la sua idea sui primi mesi da giocatore della Juventus: "'Sono molto orgoglioso di indossare la maglia della Juventus'. Una frase che evidentemente ha fatto piacere ai tanti sostenitori bianconeri, che lo hanno subito sostenuto capendo le difficoltà di adattamento di un ragazzo di 20 anni proveniente da un'altra nazione e da un'altro calcio.

Lo stesso De Ligt si è soffermato anche sul rapporto che ha con la sua fidanzata, Annekee Moolenar, sottolineando come "È la mia migliore amica, è una persona con cui posso parlare quando sono un po' giù". In merito al prestigioso 'Kopa Trophy' (il pallone d'Oro under 21) ha ribadito di essere orgoglioso e felice di averlo vinto, considerando soprattutto che lo scorso anno andò ad uno dei giocatori più forti a livello europeo, Mbappé.

'Sono molto felice qui, sento di migliorare ogni giorno. Mi alleno con i migliori giocatori al mondo'

Ha anche ammesso che non si aspettava una sua crescita così evidente, riferendosi soprattutto alla scorsa stagione, quando con l'Ajax è andato ad un passo dalla finale di Champions League. Si è poi soffermato sulla gioia di allenarsi con grandi campioni alla Juventus, dichiarando "Sono molto felice qui, sento di migliorare ogni giorno.

Mi alleno con i migliori giocatori al mondo". Ha poi ammesso di avere grandi ambizioni per questa stagione: l'obiettivo primario è vincere, che è poi il principale obiettivo anche della Juventus. Non ha evidentemente usato giri di parole De Ligt, dichiarando "voglio vincere tutte le partite e tutti i trofei possibili. Vedremo dove saremo in grado di arrivare".