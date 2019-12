La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste della prossima sessione invernale di Calciomercato. L'ex giocatore del Torino e campione del mondo con l'Italia Ciccio Graziani, a Radio Sportiva, si è soffermato sul possibile mercato della società bianconera, suggerendo un nome molto interessante per il centrocampo della Juventus. Secondo l'ex allenatore il rinforzo ideale per i bianconeri potrebbe essere Allan del Napoli, che non sta di certo vivendo una grande stagione nella società campana.

Non è esclusa una sua cessione, considerando anche che in estate il Paris Saint Germain ha più volte manifestato particolare interesse.

'Allan per la Juventus sarebbe un'alternativa importante'

A Radio Sportiva, Graziani ha parlato di mercato, nello specifico quello riguardante la Juventus, dichiarando che "Allan per la Juventus sarebbe un rinforzo e un'alternativa importante". Allo stesso tempo, per l'ex allenatore la Juventus potrebbe decidere di rivalutare Emre Can, anzi, è convinto che i bianconeri possano tenere il nazionale tedesco "magari per fargli dimostrare qualcosa in più di quel che ha fatto fino ad oggi".

Graziani si è soffermato anche su Buffon, dichiarando che "quest'anno coronerà il sogno di essere il calciatore più longevo del nostro campionato". In merito invece al mercato del Napoli, l'ex tecnico ha confermato che in questo momento la società campana dovrebbe rivalutare i giocatori che ha disposizione e non cercare rinforzi. Su Ancelotti invece era evidente che volesse subito trovare una panchina per rimediare alla prima parte di stagione deludente con la società campana. Come è noto, il tecnico emiliano, dopo l'esonero con il Napoli, è vicino alla panchina dell'Everton.

Graziani su Napoli e Inter

In merito al Napoli, secondo Graziani sarà importante il lavoro di Gattuso, che dovrà riuscire a tirare fuori dalle ''sabbie mobili'' la squadra azzurra. In chiave mercato si parla del possibile arrivo di Torreira dall'Arsenal e in qualche modo l'arrivo di un regista sarebbe stato confermato anche da De Laurentiis.

Non è mancato poi il riferimento a Mauro Icardi, punta del Paris Saint Germain ma di proprietà dell'Inter. Secondo Graziani il giocatore non ritornerà più alla società di Suning. Altro argomento di riferimento in questi giorni è quello riguardante la punta svedese Ibrahimovic, che secondo Graziani "sarebbe un valore aggiunto per il Milan".