L'Inter da un momento all'altro potrebbe essere chiamata a fare i conti con la "grana" Diego Godin. Il difensore, prelevato al termine della scorsa stagione a parametro zero dopo la scadenza del contratto con l'Atletico Madrid, sarebbe piuttosto deluso della sua esperienza milanese. Per questo motivo, rumors provenienti dalla Spagna sostengono della volontà del calciatore di rientrare nella squadra che maggiormente l'ha valorizzato negli ultimi anni, ovvero proprio quella dei "colchoneros" madrileni.

L'indiscrezione è stata lanciata in queste ore dal portale iberico El Gol Digital. Qui si apprende innanzitutto che l'Atletico Madrid, in vista del mercato di gennaio, si starebbe guardando intorno per acquistare un nuovo centrale difensivo. Il tecnico Diego Simeone non sarebbe per niente soddisfatto delle prestazioni di Mario Hermoso, prelevato in estate dall'Espanyol proprio come sostituto di Godin. Il 24enne starebbe ancora giocando come titolare perché il tecnico argentino non avrebbe delle valide alternative in panchina.

Per questo motivo, il "Cholo" starebbe facendo pressione ai vertici della società del presidente Enrique Cerezo affinché possano mettergli a disposizione un altro centrale più affidabile.

In un primo momento, il club madrileno avrebbe messo gli occhi su Aissa Mandi, difensore francese naturalizzato algerino del Betis Siviglia. Tuttavia, la trattativa non sarebbe decollata perché la compagine allenata da Ferrer Sicilia, dopo un inizio di stagione piuttosto complicato, negli ultimi tempi si sta rendendo protagonista di una bella rimonta in Liga e vorrebbe rinforzare ulteriormente l'organico nella prossima finestra invernale del Calciomercato. Dunque, in questa fase non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di un elemento-chiave come il centrale 28enne. E così, sullo sfondo, sarebbe spuntato nuovamente il nome di Godin.

Godin avrebbe chiesto a Conte di lasciarlo andar via a gennaio

L'acquisizione a parametro zero di Diego Godin da parte dell'Inter era stata salutata come un ottimo colpo messo a segno dalla società milanese. In realtà, nonostante le rinomate doti tecniche e un bagaglio d'esperienza notevole, il 33enne uruguaiano in questi mesi non è mai riuscito ad esprimersi al meglio delle sue potenzialità. Probabilmente il difensore sudamericano sta riscontrando qualche difficoltà in più ad adattarsi al metodo di gioco di Antonio Conte che non prescinde da una retroguardia composta da tre uomini. Abituato da anni a giocare in una linea a quattro, l'ex Atletico Madrid starebbe faticando un po' troppo ad imporsi nella Milano nerazzurra.

El Gol Digital sostiene che ci sia stato già una sorta di confronto fra Diego Godin e Antonio Conte, durante il quale, palesando la sua insoddisfazione, il calciatore avrebbe chiesto al tecnico di dare il benestare ad una sua eventuale partenza già a gennaio.

La destinazione preferita dal nazionale uruguaiano sarebbe proprio quella che lo porterebbe nuovamente ad indossare la maglia dell'Atletico Madrid, con Simeone che lo riaccoglierebbe a braccia aperte.

Ad ogni modo, la stampa spagnola sottolinea che l'operazione sarebbe tutt'altro che facile, anche perché, prima di privarsi di un elemento comunque importante e di un titolare come Godin, l'Inter dovrebbe trovare un valido sostituto durante il mercato invernale, obiettivo non semplice da raggiungere in poco tempo, soprattutto quando si tratta del calciomercato di riparazione.