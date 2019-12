L'Inter potrebbe caratterizzare la prossima sessione di Calciomercato. Tanti i nomi accostati alla società nerazzurra in entrata per cercare di rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico, Antonio Conte. Il club meneghino, però, caratterizzerà la sessione di gennaio anche con le uscite visto che non ci sarebbe il solo Gabriel Barbosa sul piede di partenza. L'attaccante brasiliano alla fine dovrebbe restare al Flamengo per una cifra intorno ai venti milioni di euro. Ma ci sarebbe un altro giocatore che avrebbe chiesto di lasciare Milano il mese prossimo, Diego Godin.

Godin chiede la cessione

Gabigol potrebbe non essere l'unica cessione dell'Inter a gennaio. Un giocatore che sarebbe pronto a chiedere la cessione è Diego Godin. Il centrale uruguaiano, stando a quanto riportato da El Gol Digital, non sarebbe soddisfatto e si sarebbe pentito della scelta di sbarcare a Milano. Il giocatore è arrivato a parametro zero firmando un contratto da sei milioni di euro a stagione dopo essere andato in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid.

L'ex Colchoneros vorrebbe lasciare l'Inter non tanto per l'impiego avuto, visto che Antonio Conte quando ha potuto lo ha sempre schierato dal primo minuto al fianco di Skriniar e De Vrij, quanto per una questione tattica.

Il classe 1986, infatti, ha mostrato più di qualche difficoltà in questa prima stagione nello sposarsi nella difesa a tre della squadra nerazzurra. Una sua partenza libererebbe dello spazio nel bilancio del club meneghino visto l'alto ingaggio percepito dallo stesso Godin. Inter che, tra l'altro, potrebbe ritrovarsi il sostituto in casa visto che il giovane classe 1999, Alessandro Bastoni, ha dimostrato di saper tenere testa alla pressione dello stadio Meazza. Soluzione che favorirebbe anche Milan Skriniar, che verrebbe spostato in un ruolo più congeniale alle sue caratteristiche, sul centro destra.

Il futuro di Godin

Stando a quanto riportato da El Gol Digital Diego Godin si sarebbe pentito di aver lasciato l'Atletico Madrid. Per questo motivo si starebbe facendo spazio l'ipotesi di un clamoroso ritorno ai Colchoneros da parte del centrale uruguaiano, che nel 4-4-2 di Diego Simeone vede esaltare le proprie caratteristiche a differenza di quanto succede all'Inter.

Il Cholo, inoltre, non sarebbe soddisfatto del rendimento avuto dal suo sostituto, Hermoso, in questa prima parte della stagione. In cambio di un indennizzo l'Inter non farebbe muro visto che realizzerebbe una plusvalenza con un giocatore arrivato a parametro zero qualche mese fa e si libererebbe un ingaggio pesante. Cosa sempre importante in ottica fair play finanziario.