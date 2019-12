La delusione dovuta all'eliminazione dalla Champions League per l'Inter ha evidentemente avuto degli strascichi anche in campionato, con il pareggio subito nei minuti di recupero dalla Fiorentina grazie ad un super gol del giovane Vlahovic. Nonostante questo, come più volte rimarcato dal presidente Zhang e dall'amministratore delegato Marotta, la società è soddisfatta di Antonio Conte ed è pronta a soddisfarlo sul mercato. Come è noto infatti, l'Inter dovrà necessariamente rafforzarsi per dare le alternative ai titolari ma anche per fronteggiare due competizioni importanti come Serie A ed Europa League.

A tal proposito, il nome più chiacchierato resta quello del centrocampista dell'Udinese Rodrigo De Paul, ma non è il solo seguito dalla dirigenza interista. Secondo Calciomercato.com, il direttore sportivo Ausilio avrebbe incontrato di recente l'agente sportivo Marcelo Simonian perché interessato ad un suo assistito che sta brillando nel campionato argentino con la maglia del River Plate: il centrocampista Cristian Ferreira.

Il colpo a sorpresa per gennaio potrebbe essere Ferreira del River

L'Inter potrebbe regalare ai suoi sostenitori a gennaio un acquisto a sorpresa: secondo il noto sito calciomercato.com, la dirigenza starebbe lavorando sul centrocampista del River Plate Cristian Ferreira, classe 1999.

È una mezzala d'inserimento ma in grado di disimpegnarsi molto bene come trequartista, sarebbe l'alter ego ideale di Stefano Sensi, che con ogni probabilità ritornerà a completa disposizione dopo le festività di Natale. L'argentino ha disputato in questa stagione cinque presenze con il River Plate, realizzando anche un assist: ha un contratto fino al 2022 con clausola di rescissione di 25 milioni di dollari. L'Inter vorrebbe definire la trattativa con un prestito con diritto di riscatto, il River vorrebbe invece la garanzia dell'obbligo di riscatto.

Cristian Ferreira è anche nazionale argentino under 20 ed ha esordito a marzo 2019: ha disputato fino ad adesso tre partite realizzando anche un gol. La valutazione di transfermarkt sul giocatore è di circa 10 milioni di euro, di conseguenza l'Inter potrebbe provare ad acquistarlo ad un prezzo inferiore rispetto a quello stabilito dalla clausola di rescissione.

Il mercato dell'Inter

L'Inter, oltre al centrocampo, potrebbe decidere di investire anche in altri ruoli: piace il terzino sinistro del Chelsea Marcos Alonso (che nell'Inter giocherebbe da esterno del centrocampo a cinque) mentre come punta non è escluso l'acquisto di Oliver Giroud anche lui di proprietà del Chelsea ma che va in scadenza a giugno 2020 e potrebbe quindi arrivare a Milano a prezzo vantaggioso.