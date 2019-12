L'Inter, archiviato l'anno solare con un successo contro il Genoa e con il primato in classifica con quarantadue punti, alla pari con la Juventus, potrà dedicarsi alla prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri sono alla ricerca di rinforzi funzionali al modo di giocare di Antonio Conte. La priorità va al centrocampo, dove ci sono stati tanti infortuni che hanno decimato la squadra nerazzurra in questa prima parte di stagione. Ma anche in attacco potrebbe essere fatto qualcosa visto che l'allenatore salentino avrebbe chiesto anche un vice Lukaku, in modo da far rifiatare il centravanti belga, sempre in campo negli ultimi due mesi anche a causa del grave infortunio subito da Alexis Sanchez.

Sembra che nelle ultime ore l'Inter abbia accelerato per portare a Milano il centravanti del Napoli, Fernando Llorente.

Conte avrebbe dato l'OK per Llorente

Lo spagnolo era stato accostato ai nerazzurri già la scorsa estate, prima che si accasasse al Napoli a parametro zero. Dopo un buon inizio di stagione, con i gol messi a segno in Champions League contro il Liverpool e in campionato contro il Lecce, il giocatore è rimasto coinvolto nel crollo subìto dai partenopei, ora ben lontani dalle posizioni di vertice a cui hanno abituato i propri tifosi e gli addetti ai lavori negli ultimi anni.

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, avrebbe dato il suo ok all'arrivo di Llorente, conoscendolo molto bene dentro e fuori dal campo visto che lo ha allenato quando era sulla panchina della Juventus. Il centravanti spagnolo andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Lukaku, rimasto scoperto in estate visto che Mauro Icardi ha accettato la cessione, in prestito al Paris Saint Germain, solo negli ultimi giorni di agosto.

La trattativa con il Napoli

Il Napoli si è detto disposto a trattare la cessione di Fernando Llorente. Stando a quanto riportato da Sky Sport, i contatti sono frequenti e con l'Inter si starebbe discutendo sulla base di un prestito secco di sei mesi. Agli azzurri, invece, potrebbe andare (con la stessa formula, prestito secco di sei mesi) Matteo Politano. Quest'ultimo è ai margini della rosa di Antonio Conte, che ieri lo ha lasciato in panchina nonostante la squalifica di Lautaro Martinez e l'infortunio di Alexis Sanchez.

Il giocatore vorrebbe giocare con maggiore continuità e per questo il Napoli rappresenterebbe la soluzione ideale. Le caratteristiche dell'ex Sassuolo, infatti, si sposerebbero alla perfezione con gli schemi di Gennaro Gattuso (4-3-3), dato che ricorda molto il milanista Suso. Una trattativa che sembra ben avviata e che potrebbe portare alla fumata bianca in occasione della sfida tra le due squadre, sfida che si terrà allo stadio San Paolo il 6 gennaio, alle ore 20:45.