Venerdì 6 dicembre, alle ore 20:45, torna in campo la Serie A con il primo anticipo della quindicesima giornata di campionato. In campo la capolista Inter e la Roma di Fonseca, in piena lotta per la Champions League. La sfida promette scintille, tra due delle squadre più in forma del campionato; l'Inter non perde una partita in campionato dal 6 ottobre, quando fu sconfitta dalla Juventus di Sarri. Proprio i bianconeri sono stati superati nell'ultimo turno di campionato, con l'Inter che è balzata al comando della classifica grazie alla vittoria contro la Spal.

La Roma, dal canto suo, ha perso solo due incontri in campionato e ora si trova al quarto posto a pari punti con il Cagliari. Nonostante gli impegni europei della prossima settimana, entrambe le squadre giocheranno con tutti i titolari, o quasi. L'unico dubbio per la Roma è legato alle condizioni di Edin Dzeko che sarà in dubbio fino alla fine.

La probabile formazione dell'Inter

Per i nerazzurri, tra i pali vi sarà come sempre Handanovic, premiato lo scorso lunedì come miglior portiere per la stagione 2018-2019; classica difesa a tre con Skriniar, De Vriji e uno tra Godin e D'Ambrosio.

Per quanto riguarda il centrocampo, scelte obbligate per Conte dopo gli infortuni di Barella, Sensi e Gagliardini: Candreva agirà sulla fascia destra, Biraghi sulla fascia sinistra, mentre al centro spazio a Vecino, Borja Valero e Brozovic. Nessun dubbio sulla coppia d'attacco, che sarà come di consueto quella composta da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar-De Vriji-Godin/D'Ambrosio, Candreva-Vecino-Borja Valero-Brozovic-Biraghi, Lukaku-Lautaro Martinez.

Anche per la Roma niente turnover

Anche in casa Roma Fonseca dovrà fare i conti con gli infortuni: Zappacosta, Cristante, Kluivert e Pastore saranno infatti indisponibili per la trasferta di San Siro. In porta verrà schierato Pau Lopez; difesa a quattro con Spinazzola a destra, Kolarov a sinistra e la coppia centrale composta da Mancini e Smalling. I due chiamati a schermare il gioco a centrocampo saranno Diawara e Veretout; da trequartista dovrebbe agire Zaniolo, con Perotti ala sinistra e uno tra Mkhitaryan e Pellegrini sulla destra.

Unica punta dovrebbe essere Edin Dzeko, che in estate è stato a lungo corteggiato da Antonio Conte che lo avrebbe voluto all'Inter. Il centravanti bosniaco, però, è ancora alle prese con la febbre che lo ha debilitato. Non dovesse farcela, in avanti potrebbe essere avanzato Zaniolo.

Probabile formazione Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Spinazzola-Mancini-Smalling-Kolarov, Veretout-Diawara, Perotti-Zaniolo-Mkhitaryan/Pellegrini, Dzeko.

La partita sarà visibile in esclusiva Sky, sul canale Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio Uno (canale 251).

Il collegamento pre-partita è previsto dalle ore 20:00 e il commento del match sarà affidato alla coppia Fabio Caressa e Beppe Bergomi.