Venerdì 6 dicembre alle ore 20:45 si giocherà uno dei big match della giornata di Serie A: a San Siro si sfidano infatti Inter e Roma, match importante per la squadra di Conte per confermare il primo posto e per i ragazzi di Fonseca per accorciare la classifica dalla vetta. L'attesa non è solo per le squadra ed i tifosi ma anche per i media sportivi, in particolar modo il noto giornale romano 'Corriere dello Sport' ha dedicato alla gara un titolo in prima pagina molto provocatorio: 'Black Friday" con accanto i due giocatori dell'Inter e della Roma Lukaku e Smalling.

Proprio questa associazione titolo-giocatori ha creato sdegno soprattutto per le società interessate: sia Inter e che Roma hanno 'accusato' il noto giornale diretto da Ivan Zazzaroni di aver utilizzato un linguaggio discriminatorio in quanto black friday (tradotto in italiano venerdì nero, citazione che si usa per ricordare il giorno in cui le aziende sono solite offrire prodotti a prezzi scontati) è sembrato fosse riferito a Lukaku e Smalling, che sono giocatori di colore. Accuse pesanti dalle quali però Ivan Zazzaroni si è giustificato spiegando i motivi per cui è stato utilizzato quel titolo.

Bufera sul Corriere dello Sport accusato di razzismo per un titolo

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha risposto in maniera piccata a chi ha accusato il suo giornale di aver utilizzato parole razziste nei confronti di due tesserati di Inter-Roma. Il giornalista ha dichiarato che "Lukaku e Smalling sono in prima pagina perché sono due grandi giocatori, hanno giocato entrambi nel Manchester e il Black Friday è di attualità". Zazzaroni ha poi aggiunto che "le battaglie razziste sono un'altra cosa, sono serie, questo titolo spiegato e chiarito non può essere indicato come razzista".

Parole quindi fraintese, a detta del direttore del noto giornale sportivo romano, anche dalle società Inter e Roma, che hanno commentato su Twitter l'accaduto. L'Inter ha twittato "Il calcio è passione, cultura e fratellanza. Siamo e saremo sempre contro ogni forma di discriminazione". La Roma invece ha utilizzato una frase in inglese :"No one: Absolutely nobody, Not a single soul, Corriere dello Sport headline writer: Black Friday", sottolineando quindi l'assoluto dissenso della società nei confronti di un titolo del giornale del genere.

Zazzaroni alla trasmissione 'Tutti Convocati' ha aggiunto che le critiche che sono arrivate sono di falso moralismo, in quanto non hanno neanche letto il contenuto dell'articolo. Il giornalista ha poi aggiunto che "non hanno letto il pezzo, non hanno capito, non hanno fatto nulla per decenni e si volevano lavare la coscienza. Sono quelli che dicono che i buu non sono razzisti" ha chiosato Zazzaroni.

