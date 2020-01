Il Trapani sta decisamente animando il Calciomercato della serie cadetta, ma l'ultima indiscrezione non farà certamente piacere ai tifosi granata. Nella tarda serata di giovedì 16 gennaio, infatti, sul sito dell'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio è comparsa una notizia che riguarda Stefano Pettinari. L'attaccante del Trapani che ha collezionato 18 gare e 7 gol nell'attuale campionato di Serie B sarebbe pronto a cambiare maglia e vestire nuovamente quella del Crotone.

Il Crotone avrebbe trovato l'accordo con il Lecce

"Trasferimento quasi ultimato". Lo scrive Di Marzio sul suo sito e la fonte potrebbe dunque essere attendibile. Pettinari avrebbe accettato la proposta del Crotone ed il club pitagorico, a sua volta, avrebbe trovato l'accordo con il Lecce che è proprietario del cartellino. Se l'indiscrezione venisse confermata, per il 27enne attaccante romano sarebbe la terza esperienza in rossoblu. Vi aveva infatti trascorso tre stagioni dal 2011 al 2014 in Serie B, un totale di 89 gare e 15 gol.

Era tornato in Calabria lo scorso gennaio in prestito dal Lecce, per lui complessive 11 gare e 2 reti messe a segno nello scorso torneo cadetto. A Trapani era arrivato la scorsa estate, per lui finora un campionato positivo nonostante le oggettive difficoltà dei siciliani. Secondo Gianluca Di Marzio, pertanto, Pettinari si appresterebbe a lasciare la città falcata per tornare a vestire la casacca degli squali.

L'arrivo di Moussa Sow

Per quanto riguarda il reparto avanzato, comunque, il Trapani avrebbe portato a compimento un vero colpaccio con l'arrivo di Moussa Sow, esperto attaccante ex Lille e Fenerbahce. L'acquisto del bomber senegalese che compirà 34 anni il prossimo 19 gennaio dovrebbe a breve essere oggetto di un annuncio ufficiale da parte del club siciliano.

Sono invece già ufficiali gli arrivi del difensore Alessandro Buongiorno che arriva in prestito dal Torino, del centrocampista Mamadou Coulibaly anche lui in prestito, ma dall'Udinese (aveva disputato la prima parte di stagione con la Virtus Entella) e dell'attaccante Nicola Dalmonte, anche in questo caso un trasferimento temporaneo per un giocatore che arriva dal Lugano, ma il cui cartellino è di proprietà del Genoa.

Relativamente ad operazioni in uscita, il Trapani ha comunicato la cessione in prestito fino a fine stagione dell'attaccante M'Bala Nzola allo Spezia, con diritto di opzione a favore del club ligure. Per quanto riguarda altre indiscrezioni di mercato, alcune fonti danno in fase finale la trattativa che dovrebbe portare in granata Davide Riccardi, difensore centrale classe '96 del Lecce.