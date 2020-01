La Juventus è attesa da un mese molto importante, condito da partite di Serie A e Coppa Italia. A febbraio invece ritorna la Champions League e l'obiettivo dei bianconeri è quello di cercare di arrivare in fondo a tutte le competizioni. A tenere banco però in questi giorni è anche il Calciomercato, non solo le possibili trattative che potrebbero definirsi durante il mercato gennaio ma anche quelle che potrebbero svilupparsi in estate.

Proprio La Stampa di recente ha lanciato una clamorosa indiscrezione su un presunto scambio di mercato fra Roma e Juventus.

La società romana potrebbe decidere di cedere ai bianconeri il centrocampista offensivo Nicolò Zaniolo, percorso inverso invece potrebbe essere effettuato da Federico Bernardeschi, che evidentemente sta avendo diverse difficoltà in questa stagione nel ruolo di trequartista centrale. Come dimostrato anche in nazionale italiana, il toscano rende al massimo come esterno offensivo e lo schema tattico promosso dal tecnico della Roma Fonseca (4-2-3-1) sarebbe l'ideale per le sue caratteristiche tecniche.

Juventus, possibile scambio Bernardeschi-Zaniolo con la Roma

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal noto giornale torinese, Bernardeschi-Zaniolo potrebbe essere uno scambio davvero interessante per l'estate.

Una trattativa apprezzata sia dalla Juventus che dalla Roma, che sono alla ricerca di giocatori di qualità rispettivamente nei ruoli di trequartista centrale e di esterno offensivo. A proposito del classe 99, da tempo è seguito dalla Juventus, con il direttore sportivo Fabio Paratici grande estimatore del giovane centrocampista. Per Bernardeschi invece la prima parte della stagione è stata deludente, in estate è stato vicino al trasferimento al Barcellona ma ovviamente questa seconda parte della stagione sarà decisiva per la sua permanenza o meno alla Juventus la prossima stagione.

Il settore offensivo della Juventus

L'arrivo di un trequartista centrale come Zaniolo sarebbe quindi l'ideale per il 4-3-1-2 di Maurizio Sarri mentre l'abbondanza nel settore offensivo bianconero faciliterebbe l'eventuale cessione di Bernardeschi.

Fra l'altro la Juventus, qualora decidesse di investire su un altro esterno offensivo, potrebbe riportare a Torino Riccardo Orsolini. Il centrocampista offensivo del Bologna potrebbe essere riacquistato ad una somma predefinita: 22,5 milioni a giugno 2020 e 30 milioni a giugno 2021. Una sorta di 'gentle agreement' che i bianconeri avrebbero definito con il Bologna quando la società emiliana la scorsa estate ha deciso di riscattare l'ex Ascoli dalla Juventus per circa 15 milioni di euro.