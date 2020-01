La Juventus è sempre molto attenta al mercato dei giovani: lo ha dimostrato lo scorso Calciomercato estivo (quando ha acquistato De Ligt, Demiral, Romero e Pellegrini) ma anche durante questo mese di gennaio, con l'arrivo di molti rinforzi per il settore giovanile. Proprio di recente sono stati definiti gli acquisti del centrocampista offensivo argentino classe 2003 Matias Soulé (arrivato a parametro zero dal Velez Sarsfield), del terzino sinistro Jean Claude Ntenda, dell'esterno offensivo Yannick Cotter, entrambi classe 2002.

Un mercato dei giovani che potrebbe proseguire anche in estate: dopo Kuluveski, in estate potrebbe arrivare un altro giovane esterno offensivo dell'Az Alkmaar. Secondo Tuttosport, la Juventus segue da vicino Calvin Stengs, giocatore olandese che sta dimostrando una qualità notevole. In 18 partite ha realizzato 4 gol e 7 assist ed ha il vantaggio di avere come agente sportivo Mino Raiola, da sempre in ottimi rapporti con la Juventus.

Juventus, Raiola avrebbe suggerito l'acquisto di Stengs dell'Az Alkmaar

Secondo Tuttosport, Raiola avrebbe suggerito alla Juventus l'acquisto di Calvin Stengs.

Una delle rivelazioni del calcio olandese potrebbe essere una buona occasione di mercato per i bianconeri, considerando anche il prezzo non eccessivo. Ha infatti una valutazione di circa 20 milioni di euro anche se ci sarebbe anche il Barcellona sull'esterno offensivo dell'Az Alkmaar. Dopo 5 presenze e 3 gol con la nazionale under 21 dell'Olanda, a novembre 2019 ha esordito con la rappresentativa maggiore. Di certo non è escluso un investimento in centrocampista offensivi per la Juventus in estate considerando che è probabile che possa arrivare un vero e proprio restyling in estate. Si parla infatti delle possibili cessioni di Federico Bernardeschi (piace al Barcellona) e di Douglas Costa (interessa al Paris Saint Germain).

Gli altri giocatori seguiti dalla Juventus

Oltre a Calvin Stengs, la Juventus segue da vicino altri giovani in grado di essere utili sin da subito per la prima squadra.

Il principale obiettivo resta il centrocampista offensivo del Manchester United Tahith Chong, che va in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2020. La Juventus avrebbe già offerto un ricco contratto all'olandese, circa 2 milioni di euro a stagione per diversi anni più un ricco bonus a lui e al suo agente sportivo. Si segue poi anche il centrocampista offensivo del Lione Auoar, che però ha un prezzo evidentemente pesante essendo da sempre la società francese bottega cara. Il presidente Aulas chiede almeno 55 milioni di euro, inoltre ci sarebbe la concorrenza del Manchester City sul giocatore del Lione.