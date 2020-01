La Juventus è una delle società più attive sul mercato, sopratutto per quanto riguarda gli investimenti per il settore giovanile. Sono recenti le ufficializzazioni per Under 17 e Primavera di Matias Soulé (ex Velez Sarsfield), Yannick Cotter (dal Sion) e Jean Claudé Ntenda (dal Nantes). Inoltre è stato definito lo scambio con il Barcellona che ha portato nella città catalana il centrocampista offensivo Matheus Pereira e a Torino Alejandro Marques. Quest'ultimo sarà un rinforzo per la Juventus Under 23 di Fabio Pecchia che, però, potrebbe accogliere un nuovo giocatore in questo mese di gennaio.

Come scrive tuttomercatoweb.com, sarebbe in via di definizione lo scambio di documenti fra Juventus e Hellas Verona per l'arrivo di Wesley, terzino sinistro brasiliano classe 2000. Quest'ultimo è stato acquistato in estate dall'Hellas in sinergia con la Juventus ed è rimasto a Verona senza però tornare utile al tecnico Juric. Il brasiliano quindi è pronto a ritornare a Torino anche perché uno dei terzini titolari della Juventus Under 23, Luca Coccolo, è spesso convocato in prima squadra.

Un rinforzo per puntare ai play off

Il terzino sinistro Wesley sarebbe dunque vicino al trasferimento alla Juventus. Acquistato in estate dall'Hellas Verona in sinergia con i bianconeri, il giocatore è pronto a trasferirsi a Torino come rinforzo per l'Under 23. Wesley sarebbe l'ennesimo rinforzo per la squadra che vuole qualificarsi per i playoff di Serie C. Nel frattempo, restando in tema terzino sinistro ma tornando alla prima squadra, sarebbe vicino l'arrivo alla Juventus dell'esterno del Paris Saint Germain, Layvin Kurzawa.

Le due società starebbero discutendo per uno scambio che porterebbe De Sciglio a Parigi ed il francese a Torino. D'altronde Alex Sandro non ha alternative sulla fascia sinistra ed il possibile arrivo di Kurzawa servirà per far riposare in alcune partite il nazionale brasiliano.

Il mercato della Juventus Under 23

Wesley è un rinforzo di lusso per la Serie C, ma l'obiettivo della Juventus è formarlo a Torino dandogli la possibilità di giocare regolarmente nell'Under 23.

D'altronde il lancio della squadra B per la società bianconera nasce proprio per la volontà di far crescere i giovani del proprio settore giovanile a Torino con la possibilità di essere visionati da vicino dalla dirigenza bianconera. Come dicevamo, oltre all'oramai definito acquisto di Wesley, è stato ufficializzato anche quello della punta del Barcellona B classe 2000 Alejandro Marques. Un giocatore atipico per il calcio spagnolo in quanto è dotato di ottima fisicità (è alto più di 1,90 metri) e buon senso del gol. Secondo gli addetti ai lavori deve migliorare in aggressività ma è un giocatore che potrà diventare importante non solo per l'Under 23, ma anche la prima squadra.