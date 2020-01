Il Calciomercato invernale si è aperto con due 'botti' di mercato: l'arrivo di Ibrahimovic al Milan e quello di Kulusevski alla Juventus, anche se il centrocampista offensivo svedese resterà in prestito fino a giugno al Parma. Le trattative di mercato però non finiranno con solo queste operazioni, in quanto ci attendiamo degli acquisti anche da parte dell'Inter. Si parla di Vidal ma soprattutto di Eriksen, che si libera a parametro zero in estate ma che potrebbe decidere di lasciare il Tottenham già a gennaio.

Anche la Juventus però potrebbe movimentare ulteriormente la sessione invernale: a confermarlo è il noto esperto di calciomercato della Rai Paolo Paganini che, su Twitter, ha svelato delle indiscrezioni di mercato molto interessanti in merito alla società bianconera. Il protagonista di gennaio potrebbe essere il centrocampista bianconero Emre Can, che interessa molto al Manchester United. Secondo Paganini, il nazionale tedesco potrebbe essere la carta della Juventus per arrivare in estate al centrocampista francese Paul Pogba.

Inoltre potrebbe esserci un ulteriore rinforzo sulla mediana durante il calciomercato invernale.

'Emre Can potrebbe entrare in un possibile discorso Pogba per giugno'

Come ha scritto di recente Paolo Paganini su Twitter, "Emre Can potrebbe entrare in un possibile discorso Pogba per giugno". E' quindi possibile che il tedesco possa lasciare Torino già a gennaio e trasferirsi in Inghilterra ma ci sarebbe anche il Paris Saint Germain interessato. Non si può escludere infatti lo scambio fra Juventus e Paris Saint Germain che porterebbe Emre Can a Parigi e Paredes a Torino. Resta però la difficoltà della trattativa in quanto la società francese chiede anche un'offerta cash in aggiunta (circa 10 milioni di euro) per definire lo scambio. Per quanto riguarda Pogba, è evidente che il francese sia scontento della sua esperienza al Manchester United ma il recente infortunio subito alla caviglia (starà fermo un mese) dovrebbe rimandare il possibile arrivo a Torino durante il calciomercato estivo.

Buonasera. Ho avuto conferma poco fa che il #ManchesterUnited ha chiesto #EmreCan che interessa anche al #PSG con #Paredes alla #Juventus. Emre Can potrebbe entrare in un possibile discorso #Pogba per giugno. A gennaio invece potrebbe arrivare #Matic — Paolo Paganini (@PaPaganini) January 2, 2020

Juventus, possibile offerta per Matic a gennaio

Lo stesso Paganini ha anche confermato come la Juventus stia lavorando su un altro centrocampista: Nemanja Matic, mediano serbo del Manchester United che va in scadenza di contratto a giugno 2020. Rappresenterebbe quindi un'opportunità di mercato in quanto potrebbe essere acquistato a prezzo vantaggioso. Il nazionale serbo incrementerebbe la fisicità della mediana bianconera, un modo anche per fronteggiare la seconda parte della stagione considerando che il mediano tedesco Khedira è attualmente infortunato e dovrebbe rientrare a fine febbraio - inizio marzo.