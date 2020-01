Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, nelle ultime ore, avrebbe avuto dei contatti con il Milan, dal momento che sarebbe fortemente interessato a Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano non rientra nei piani del tecnico rossonero Stefano Pioli e non era considerato un titolare neanche dal suo predecessore Marco Giampaolo. Il giocatore sarebbe notevolmente gradito a Maurizio Sarri e la Juventus starebbe pensando ad uno scambio con Federico Bernardeschi.

Anche il calciatore italiano ha passato una prima parte di stagione molto difficile e non è riuscito a calarsi ne ruolo di trequartista richiesto da Sarri. Si tratta dunque di due giocatori scontenti che potrebbero rilanciarsi a Torino ed a Milano, sponda Milan.

Mercato Juventus, possibile scambio Bernardeschi-Paquetà

Federico Bernardeschi è un giocatore dalle grandi potenzialità, ma sotto la guida di Maurizio Sarri non è ancora riuscito a trovare una collocazione tattica adeguata e la Juventus non ha intenzione di aspettarlo ancora.

Il Milan lo accoglierebbe a braccia aperte; Stefano Pioli potrebbe impiegarlo come esterno offensivo nel suo 4-4-2. L'ex Fiorentina potrebbe eventualmente essere impiegato anche in un tridente con Rebic e Ibrahimovic. D'altra parte, Lucas Paquetà sarebbe un profilo molto gradito alla dirigenza bianconera. Il calciatore brasiliano, che fa della fantasia la sua prima arma, verrebbe impiegato come trequartista puro, alle spalle di Cristiano Ronaldo e uno tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.

Il direttore sportivo del club bianconero Fabio Paratici vorrebbe regalare un giocatore con le caratteristiche tecniche di Paquetà a Maurizio Sarri, anche per il fatto che Aaron Ramsey non ha ancora dimostrato di essersi integrato nel calcio italiano. Il giocatore gallese ex Arsenal è stato spesso impiegato come trequartista, ma non ha mai offerto le giuste garanzie. L'acquisto di Lucas Paquetà, comunque, sarebbe una vera e propria scommessa per la Juventus; il calciatore brasiliano, infatti, dopo un primo periodo di altissimo livello, si è rivelato una delusione con il passare del tempo.

A Torino avrebbe tutte le carte in regola per rilanciarsi. L'operazione di mercato, però, si presenta assai complessa. La Juventus, infatti, chiede un conguaglio economico al Milan, ma Boban e Maldini non sarebbero disposti ad accettarlo. Al momento, comunque, i contatti sarebbero assai frequenti tra le dirigenze del club bianconero e rossonero. Non si esclude che l'operazione vada in porto in questa sessione di calciomercato invernale.