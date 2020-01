Si disputerà domenica 26 gennaio alle ore 15:00 l'incontro calcistico del Girone C di Serie C tanto atteso da entrambe le squadre: Bari – Reggina. Le due squadre relativamente prima e seconda in classifica si scontreranno sul prato verde dello Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria.

Bari - Reggina: si va verso i 20.000 spettatori. Settore ospiti sold-out

La sfida tra gli amaranto e i pugliesi, secondo gli ultimi dati pubblicati da alcune fonti giornalistiche locali, avrà una cornice di pubblico non indifferente.

Asole 24 ore dal match calcistico, ai 6000 abbonati amaranto si sono aggiunti ulteriori 9000 spettatori che invaderanno lo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Positiva anche la risposta dei sostenitori del Bari: già da ieri il settore ospiti del Granillo è sold out.

La sfida tra gli amaranto e i biancorossi sarà di fondamentale importanza e terrà alta l’attenzione dei tifosi dal fischio d’inizio al 90’ minuto. Entrambe le squadre lotteranno sino all'ultimo minuto di recupero per guadagnarsi i 3 punti e il primo posto in classifica tanto ambito.

Attualmente ai vertici della classifica vi è la Reggina del Mister Toscano reduce da due sconfitte: una con la Cavese in trasferta, e l’altra con il Virtus Francavilla con cui la squadra si è scontrata mercoledì, in casa, sconfitta con il risultato finale di 2-1.

Gli amaranto hanno condotto sin dall'inizio un ottimo campionato con qualche pecca classificandosi nel girone d’andata come "Imbattuta d’Europa".

Il Bari, rispettivamente secondo in classifica e a pari merito con la Ternana, è reduce dalla vittoria con la Sicula Leonzio per 1-0 e lotterà a suon di azioni e goal per raggiunger l'obiettivo dei 3 punti.

Mutti e Toscano: alcune dichiarazioni in attesa del match

A proposito del match di domenica 26 gennaio si è espresso ai microfoni di Tutto Bari il tecnico Bergamasco Bortolo Mutti che ha dichiarato di avere una squadra con tutti i requisiti per poter insidiare la Reggina del Mister Toscano.

Il Mister Bortolo Mutti ha sottolineato durante la sua intervista come secondo lui gli avversari non abbiano ancora smaltito mentalmente le due sconfitte: “Per il Bari - ha proseguito il tecnico Bergamasco – sarebbe importante riuscire a fare risultato a Reggio Calabria”.

Anche il Mister Toscano ha rilasciato alcune dichiarazioni sottolineando l’importanza dell’incontro calcistico di domani: “La partita con Il Bari è importante ma non decisiva. Siamo sempre andati a cento all'ora, ma le partite si possono vincere anche andando ad ottanta”. Il tecnico degli amaranto ha dichiarato che la sua squadra sarà pronta ad affrontare il Bari, una squadra che sta dimostrando costanza grazie ai risultati ottenuti sino ad ora ma che in qualche partita ha avuto difficoltà avendo, come tutte le squadre, pregi e difetti.