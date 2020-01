E’ Tahith Chong il nome più caldo per il Calciomercato della Juventus in entrata. I bianconeri a gennaio non dovrebbero andare a ritoccare la propria rosa e, dunque, per i movimenti in entrata si guarderà già alla prossima estate. La caccia all’olandese è partita ufficialmente ieri, quando il suo agente è uscito allo scoperto dicendo a chiare lettere che il suo assistito lascerà il Manchester United. I Red devils non potranno opporsi alla scelta visto che il contratto dell’esterno d’attacco è in scadenza e quindi, a giugno, potrà scegliere la propria nuova casa da solo.

Il ventenne è al centro di un vero e proprio intrigo internazionale con gli occhi dei top club addosso da tempo. Curioso notare come tutti lo vogliano nonostante in questa stagione abbia giocato pochissimo in prima squadra: per lui, infatti, in totale 6 apparizioni, nessuna da titolare, da dividere tra Premier League (2), Europa League (3) e FA Cup (1). Proprio il poco utilizzo in prima squadra sarebbe alla base del mancato accordo per il rinnovo del contratto con i Red Devils.

Calciomercato Juventus: su Chong si inserisce il Barcellona

Gli uomini del calciomercato della Juventus sono stati tra i primi a muoversi per portarsi a casa Chong. Da mesi il suo nome viene accostato alla Vecchia Signora che voleva anticipare tutti e provare l’ennesimo colpo a parametro zero dalla Premier League. Il problema è che, nonostante l’anticipo, ora in tanti sono entrati nella corsa all’ala.

Dalla Spagna fanno sapere che anche il Barcellona sarebbe pronto a fare la propria mossa per provare ad acquistarlo la prossima estate.

I blaugrana però non partirebbero in testa in questa lunga maratona. Da adesso in poi Chong ha bisogno di spazio e in Catalogna, in quel ruolo, hanno diverse soluzioni, anzi forse troppe. Messi e Griezmann sono i fenomeni impossibili da scalzare, in lista poi ci sono Ousmane Dembelè, il giovane fenomeno Ansu Fati e anche Carles Perez.

Già così la vita di Chong in Spagna sarebbe durissima e potrebbe addirittura peggiorare se, come sembra, il Barcellona a giugno dovesse prendere un altro attaccante, con Neymar e Lautaro Martinez nomi "caldi".

Chong tra Inter e Juventus

Vista così la situazione gioca tutta a favore delle italiane con Juventus e Inter pronte all’ennesimo duello di calciomercato. Come detto i bianconeri si sono mossi prima, ma i nerazzurri al momento sembrano essere più convinti nel pressing. Non è un caso, infatti, che nei giorni scorsi l’entourage del ragazzo olandese sia stato a Milano a parlare con i dirigenti nerazzurri.

Una chiacchierata che non è stata solo esplorativa. Secondo gli ultimi rumors Marotta avrebbe offerto un contratto quinquennale a Chong per convincerlo a scegliere l’Inter.

La situazione è quindi sempre più calda, non resta da aspettare la contromossa bianconera e, se mai arriverà quella del Barcellona, per capire quale sarà il futuro di Chong, la stellina utilizzata con il contagocce dal Manchester United che ha già ipnotizzato mezza Europa e di cui da qui a giugno sentiremo parlare moltissimo nei tanti discorsi legati al calciomercato della Juventus.