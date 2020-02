L'andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Napoli ha lasciato l'amaro in bocca all'Inter: la squadra di Conte è infatti incappata in una sconfitta a San Siro per 1 a 0 con un gol del centrocampista spagnolo Fabian Ruiz. La squadra di Conte ha dimostrato però di saper far male anche fuori casa, e si giocherà la finale della competizione nazionale al 'San Paolo' di Napoli. Il mercato invernale ha regalato dei colpi molto importanti, che a detta degli esperti di Calciomercato, hanno avvicinato la rosa dell'Inter a quella della Juventus. Ci attendiamo però un calciomercato estivo ancora più ricco dal punto di vista degli investimenti, anche se non sono escluse possibili cessioni.

A tal proposito, il Daily Star ha lanciato una clamorosa indiscrezione in merito alla volontà del Real Madrid di rinforzare il settore difensivo ed avrebbe individuato in un centrale dell'Inter il rinforzo ideale. Alla dirigenza spagnola piace Milan Skriniar, ritenuto uno dei difensori più forti del campionato italiano. Il Real Madrid, pur di arrivare allo slovacco, potrebbe decidere di offrire il centrocampista croato Luka Modric.

Secondo il noto giornale inglese, il Real Madrid potrebbe offrire Modric pur di arrivare a Skriniar.

Il 35enne croato è uno dei riferimenti della squadra allenata da Zinedine Zidane ma ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e potrebbe lasciare Madrid in estate. Il croato verrebbe utilizzato dal Real per diminuire l'offerta cash per Skriniar, valutato circa 60 milioni di euro (fonte transfermarkt). Modric sarebbe il regista ideale per l'Inter, andando ad inserirsi nel 3-5-2 di Antonio Conte. La crescita tecnica e tattica e di Bastoni potrebbe agevolare l'eventuale cessione del difensore slovacco, che genererebbe una plusvalenza importante per la società dell'Inter. Skriniar è stato acquistato dall'Inter nel 2017 con un investimento totale di 30 milioni di euro.

In questa stagione è stato spesso impiegato da Antonio Conte: ha disputato infatti 22 presenze in Serie A, 6 in Champions League. e 2 in Coppa Italia.

La cessione di Modric all'Inter potrebbe essere facilitata dal Real Madrid in quanto la società spagnola starebbe pensando di effettuare un vero e proprio restyling della rosa, cedendo i giocatori più esperti. A rischio partenza fra l'altro ci sarebbero anche il difensore centrale Sergio Ramos e le punte Karim Benzema e Gareth Bale.

Arrivato all'Inter nel 2017, con la maglia dell'Inter ha disputato 95 presenze realizzando 4 gol. Skriniar è anche un riferimento della nazionale dello Slovacchia: ha giocato con la rappresentativa del suo Paese 31 partite.