Zlatan Ibrahimovic è tornato al Milan nella sessione di mercato invernale, dopo aver esaurito il proprio contratto con i Los Angeles Galaxy. La trattativa per il suo ritorno è stata molto lunga, infatti c'erano delle perplessità sulla sua capacità di incidere dopo aver giocato in un campionato minore come la Major League Soccer.

Ibrahimovic continua a stupire nel Milan: corre quanto Castillejo

Alcuni tifosi, i quali avevano previsto che Zlatan Ibrahimovic non avrebbe dato un contributo decisivo al Milan a causa della sua età, sono stati smentiti nei fatti.

Inoltre, oltre all'esperienza e alla qualità, l'attaccante svedese ha sorprendentemente stupito anche dal punto di vista atletico e ciò è testimoniato dai dati. Secondo quanto riportato da 'MilanLive.it, Zlatan Ibrahimovic è stato tutt'altro che statico nel suo primo mese e mezzo per i rossoneri. Nel derby contro l'Inter, ad esempio, l'attaccante ha percorso 8,5 chilometri, ha segnato un goal e realizzato un assist. Per cercare di fare un raffronto credibile, Franck Kessie, che è sicuramente uno degli uomini che corre di più in squadra, ha percorso solo altri due chilometri in più dello svedese.

E non finisce qui. In assoluto, infatti, Ibrahimovic ha raggiunto una media di 8,7 chilometri a partita ed è allo stesso livello di Samuel Castillejo, che è un giocatore dinamico nei suoi migliori anni. Detto questo, il 38enne ha dato un enorme contributo al Milan in termini di quantità e qualità. È anche il giocatore che ha partecipato alla maggior parte dei duelli aerei, che ha vinto la maggior parte di essi e che è stato maggiormente cercato dalla squadra.

Infine, ha già raggiunto un minutaggio di 540 minuti in campo (in appena un mese e mezzo) e ha già superato la presenza di Lucas Biglia in campo (525 minuti).

Milan, Cafù esalta Zlatan Ibrahimovic

Secondo quanto riportato da 'Goal.com', l'ex terzino rossonero Marcos Cafù avrebbe detto che Zlatan Ibrahimovic è il giocatore ideale per condurre nuovamente il Milan ai successi che mancano da troppo tempo.

L'arrivo a metà stagione dell'attaccante svedese ha dato nuovo slancio al Milan e i risultati sono migliorati in modo significativo. Cafu ha dichiarato a Omnisport: "L'impatto con il ritorno di Ibra al Milan è stato fantastico". "Speriamo che possa aiutare il Milan a vincere grandi titoli come abbiamo fatto in passato". "È un giocatore fantastico, un giocatore sensazionale". Ibrahimovic ha vinto un campionato di Serie A con il Milan nel 2010-11 e ha anche vinto titoli di campionato in Spagna, Francia e Paesi Bassi. Ha sollevato la Supercoppa Europea e l'Europa League al Manchester United.