La Juventus è sempre molto attenta alle occasioni di mercato, lo dimostrano anche le ultime campagne acquisti portate avanti dalla dirigenza bianconera. In particolar modo il direttore sportivo Fabio Paratici ha sempre lavorato molto bene con i parametri zero, basti pensare agli arrivi dei vari Pirlo, Pogba, e dei più recenti Emre Can, Rabiot e Ramsey. In estate non sono esclusi altri acquisti a parametro zero ma la dirigenza bianconera starebbe lavorando anche su giocatori a scadenza di contratto a giugno 2021.

Uno di questi è sicuramente Pogba, che potrebbe lasciare in estate il Manchester United. Nelle ultime ore alla lista si è aggiunto un altro giocatore, ovvero il terzino sinistro del Porto Alex Telles. Come scrive il noto giornale sportivo spagnolo 'Don Balon', la Juventus sarebbe interessata al brasiliano, considerato il rinforzo ideale per la fascia sinistra. Arriverebbe infatti come alternativa di Alex Sandro, che nella prima parte della stagione è stato uno dei più impiegati da Maurizio Sarri anche per mancanza di alternative.

Juventus, Don Balon: ex Inter Alex Telles sarebbe vicinissimo ai bianconeri

L'eventuale arrivo di Alex Telles aprirebbe dubbi sulla permanenza di Luca Pellegrini. Come è noto la scorsa estate la Juventus ha acquistato dalla Roma il terzino sinistro classe 1999 che poi è stato ceduto in prestito secco al Cagliari per tutta la stagione. La crescita evidente del giocatore non è passata inosservata ai dirigenti bianconeri e potrebbe quindi rimanere nella rosa della Juventus della prossima stagione.

Di certo l'arrivo di Alex Telles potrebbe mettere in discussione la conferma del giovane italiano, oppure portare alla cessione dell'attuale terzino sinistro titolare della Juventus Alex Sandro. Quello che è certo è che l'ex Inter è una vera e propria occasione di mercato perché ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e potrebbe arrivare a Torino per una somma vicina ai 25 milioni di euro.

Alex Telles piace anche a Chelsea e Real Madrid

Alex Telles non piace solo alla Juventus ma ha tanti estimatori a livello europeo. Su di lui ci sarebbe l'interesse del Chelsea di Frank Lampard, alla ricerca del sostituto del probabile partente Marcos Alonso (potrebbe finire nell'Inter di Antonio Conte). Anche il Real Madrid è alla ricerca di un'alternativa a Marcelo, considerando soprattutto la cessione di Theo Hernandez al Milan (che in estate sarà riscattato dalla società milanese). La Juventus però, dopo non aver chiuso l'acquisto di Kurzawa a gennaio, potrebbe però non lasciarsi scappare questa opportunità.

Fra l'altro Alex Telles apprezzerebbe un ritorno in Serie A, dove si è messo in mostra nell'Inter guidata allora da Roberto Mancini nella stagione 2015-2016.