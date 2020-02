Sabato con Lazio-Bologna scatta la ventiseiesima giornata di Serie A con tanti diffidati a rischio squalifica. La sfida dell’Oimpico sarà particolarmente pericolosa per la squadra di Inzaghi che insieme al Verona e al Sassuolo ha tanti giocatori che in caso di ammonizione verranno squalificati. Pericolo giallo anche nel super match Scudetto di domenica sera tra Juventus e Inter, che ricordiamo per il momento si giocherà a porte chiuse. Tra le squadre che lottano per la salvezza dovrà stare particolarmente calmo Balotelli che rischia di lasciare il Brescia da solo.

Liste abbastanza corpose per Spal, Genoa e Sampdoria, va un pochino meglio al Lecce.

I diffidati in Serie A del prossimo turno

Nella lunga lista dei diffidati in Serie A entrano ben nove giocatori nella rosa delle due squadre che apriranno il prossimo turno. Alle 15 di sabato si gioca Lazio-Bologna con pericolo di squalifica per Acerbi, indisponibile per la gara, Cataldi, Immobile, Caicedo e Lazzari da una parte e Denswil, Santander, Bani e Schouten dall’altra. Non possono dormire sonni tranquilli anche Gotti e Iachini che in caso di ammonizione in Udinese-Fiorentina perderanno Troost-Ekong, De Paul, Lirola, Pezzella, Chiesa, Duncan e Vlahovic.

Complicata anche la situazione in casa Napoli dove sono a rischio Demme, Zielinski, Mertens e Milik, il belga però non sarà in campo con il Torino che dal canto suo ha tra i diffidati Lukic e Sirigu.

I diffidati di domenica e lunedì in serie A

Cinque i diffidati per la gara delle 12:30 in Serie A tra Milan e Genoa, Musacchio e Romagnoli tra i rossoneri, Ghiglione, Pandev e Schone, tra i rossoblu. Dovranno stare attenti in Lecce-Atalanta Tahctisidis e Rispoli tra i salentini e Malinovskyi e Pasalic tra i bergamaschi, mentre in Parma-Spal sono tre a testa i diffidati: Hernani, Darmian, Grassi per i Ducali e Vicari, Cionek e Di Francesco, tra i ferraresi.

Situazione diametralmente opposte in Sassuolo-Brescia, ultimo match delle 15 di domenica, tra i neroverdi sono a rischio squalifica Djuricic, Magnanelli, Obiang, Marlon e Berardi mentre tra gli ospiti nella lista figura il solo Balotelli insieme al difensore Chancellor.

Quattro i giocatori che in caso di ammonizione verranno fermati dal giudice sportivo in Cagliari-Roma, si tratta di Ceppitelli, Joao Pedro, Veretout e Dzeko.

Pericolo giallo anche nella supersfida di domenica sera tra Juventus e Inter in cui in palio c’è un fetta di Scudetto, Lazio permettendo. Sarri deve sperare che non vengano ammoniti Cuadrado, De Ligt e Dybala: Conte spera di non perdere D’Ambrosio. A chiudere la giornata di Serie A sarà lunedì sera Sampdoria-Verona con una lunga lista di diffidati: Ferrari, Murru, Colley, Verre, Faraoni, Rrahmani, Kumbulla, Pessina e Lazovic.