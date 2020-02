Sabato 29 febbraio, l’attaccante argentino della Juventus Gonzalo Higuain sarà ospite a “C’e posta per te”. Il Pipita sarà uno dei protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi. Dunque i tifosi della Juventus potranno vedere il loro bomber nella veste di ospite nella nota trasmissione che andrà in onda in prima serata su Canale 5.

Non sarà la prima volta che il Pipita varcherà la porta dello studio di “C’è posta per te”.

Higuain sarà ospite di Maria De Filippi

Questo weekend, Gonzalo Higuain spera di essere protagonista dell’attesissima sfida di domenica 1° marzo fra Juventus e Inter.

Il Pipita, però, anche nella serata di sabato 29 febbraio sarà in onda sugli schermi televisivi, ma questa volta non su un campo di calcio bensì di una delle trasmissioni più seguite dagli italiani: “C’è posta per te”. A dare l’annuncio ufficiale è stato l’account ufficiale Instagram della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Gonzalo Higuain è già stato a 'C’è posta per te'

Quella di sabato 29 febbraio non sarà la prima apparizione a “C’è posta per te” di Gonzalo Higuain. L’attaccante della Juventus, infatti, fu ospite di Maria De Filippi nel gennaio 2018.

In quell'occasione il Pipita fece una sorpresa ad un ragazzo che aveva perso il fratello a causa di un brutto male.

Higuain fu molto colpito dalla storia di Luigi: la signora Pasqualina volle fare una sorpresa al figlio per dirgli quanto era fiera di lui e gli fece incontrare proprio il bomber argentino, rendendolo molto felice.

Higuain si prepara in vista del match contro l’Inter

Gonzalo Higuain, sabato sera, si prenderà la scena come ospite televisivo di “C’è posta per te”, ma la sua speranza è quella di essere protagonista anche nella grande sfida di domenica 1° marzo tra la Juventus e l’Inter.

Intanto il Pipita, ieri sera, è rientrato in campo dopo aver saltato la gara contro la Spal a causa di una lieve lombalgia. Contro il Lione il bomber argentino però non è riuscito ad incidere e adesso spera di poter essere decisivo nella gara contro l’Inter.

Maurizio Sarri non ha ancora deciso chi sarà titolare domenica sera e Gonzalo Higuain può essere una delle carte da giocarsi o dall’inizio o a gara in corso.

Anche se sembra difficile che il Pipita riesca ad insidiare Paulo Dybala. Infatti, il numero 10 bianconero anche ieri sera è stato uno dei pochi calciatori ad essersi salvato nella disfatta di Lione. Perciò, anche contro l’Inter, Dybala dovrebbe essere regolarmente al fianco di Cristiano Ronaldo.

Dunque, la sensazione è che Higuain possa partire ancora dalla panchina, a meno che Maurizio Sarri non voglia riproporre il tridente pesante. Questa soluzione sembra un po’ rischiosa visto che la Juventus è in un momento di difficoltà, perciò il tecnico toscano si prenderà i prossimi giorni per fare tutte le valutazioni del caso.