E’fitto e molto interessante il programma della ventiquattresima giornata di Serie A che verrà trasmessa in tv, come sempre, da Sky e da DAZN. Il match clou di sabato sarà Atalanta-Roma, vero e proprio spareggio per il quarto posto. Domenica invece gli occhi saranno tutti puntati sull’Olimpico dove va in scena in posticipo Lazio-Inter, match fondamentale per la corsa Scudetto. Nelle zone basse della classifica attenzione a Lecce-Spal e Sampdoria-Fiorentina.

Serie A: la diretta tv delle sfide del sabato

Ad aprire le danze nel prossimo turno di Serie A sarà Lecce-Spal al Via del Mare sabato alle 15 con diretta su Sky, sfida che vale tantissimo per la zona retrocessione. Liverani con due vittorie di fila ha rilanciato la corsa dei salentini, i ferraresi, ultimi in classifica, si affidano a Di Biagio, subentrato a Semplici, per tentare un’impresa ad oggi molto difficile. Si prosegue alle 18 con la partita tutta rossoblu al Dall’Ara Bologna-Genoa, anche questa trasmessa su Sky.

I felsinei sono in piena lotta per l’Europa dopo l’accelerata dell’ultimo mese mentre Nicola sta lentamente trovando il modo per rialzare il Grifone reduce da tre risultati utili consecutivi.

Alle 20,45 una delle sfide più importanti di giornata: Atalanta-Roma, a tutti gli effetti uno spareggio per il quarto posto. Per tutti i tifosi che non potranno essere allo stadio ci sarà la possibilità di godersi lo spettacolo su DAZN.

E il divertimento sembra assicurato tra due squadre che fanno del gioco offensivo il proprio mantra, anche se spesso scoprono le difese, gol in arrivo quindi al Gewiss Stadium.

Il programma tv della domenica e del lunedì di Serie A

Dopo i verdetti del sabato, domenica la Serie A tornerà alle 12,30 su DAZN con il delicato Udinese-Verona. I friulani non possono più permettersi passi falsi per non venire risucchiati definitivamente nella lotta salvezza.

La straordinaria cavalcata di Juric, invece, continua e dopo aver messo al tappeto la Juventus, l’Europa League non è più solo un sogno. Tre le gare delle 13 con i campioni d’Italia che sfidano il Brescia in un vero e proprio testa coda in cui nessuno può sbagliare, la partita sarà trasmessa da Sky. In contemporanea, sempre su Sky, altra partita molto importante tra Sampdoria e Fiorentina, entrambe bisognose di punti per la salvezza. Sempre alle 15 il derby emiliano Sassuolo-Parma, su DAZN, con de Zerbi che proverà a vincere ancora e i gialloblu che vogliono scacciare le tante polemiche post Lazio.

Alle 18 sfida tra le deluse dell’ultimo periodo. Cagliari-Napoli, in diretta su Sky, è già sfida spartiacque per Maran e Gattuso che non rischiano il posto ma se continuano di questo passo dovranno arrendersi ad un finale di campionato in anonimato. Alle 20,45 si accenderanno i fari sull’Olimpico per la partita Scudetto Lazio-Inter (diretta su Sky), le due squadre domenica si sono avvicinate alla Juve e sognano il sorpasso in una notte da leoni. A chiudere il quadro della ventiquattresima giornata è Milan-Torino, ancora trasmessa da Sky, tra due squadre che devono rispondere sul campo alle sconfitte nel derby e contro la Sampdoria dell’ultimo turno.