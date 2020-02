Mancano circa 24 ore al fischio d'inizio di Spal-Juventus, uno dei match più importanti della 25esima giornata di Serie A. Sfida che si giocherà sabato 22 febbraio alle ore 18:00. I bianconeri di Maurizio Sarri dovranno cercare di vincere questa partita per rimanere al comando della classifica, tenendosi alle spalle avversarie agguerrite come Lazio e Inter, le quali aspettano solamente un passo falso dei bianconeri per poter compiere il sorpasso.

Il tecnico deve valutare con attenzione le condizioni atletiche dei suoi giocatori: all'orizzonte, infatti, c'è l'importantissima partita di Champions League contro il Lione ed è dunque molto probabile che verrà effettuato un massiccio turnover.

Anche perché ci sono alcuni elementi della rosa che sono alle prese con degli acciacchi e che dunque non saranno rischiati in questa trasferta, contro una Spal che ha assolutamente bisogno di punti per sperare ancora nella salvezza. Tanti dubbi dunque nella probabile formazione bianconera di Spal-Juventus, con Sarri che effettuerà probabilmente le sue scelte solamente in extremis.

Spal-Juventus: chi gioca

Tra i pali il polacco Szczesny potrebbe lasciare il posto a Gigi Buffon, che quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto con grandi prestazioni.

In difesa Cuadrado è diffidato (e la successiva sfida sarà contro l'Inter), mentre Alex Sandro ha giocato tantissimo in questa stagione e potrebbe essere risparmiato. Per questo motivo non è da escludere che contro la Spal De Sciglio e Danilo possano essere i due titolari. Al centro della difesa non ci sarà Bonucci, squalificato. Al suo posto, nessun dubbio, ci sarà Rugani, che avrà così l'opportunità di giocare al fianco dell'olandese De Ligt.

Con Chiellini in panchina pronto eventualmente a subentrare per accumulare minuti nelle gambe.

A centrocampo Pjanic non è al meglio e dunque in cabina di regia verrà schierato Bentancur, con Rabiot e Matuidi ai suoi fianchi. Grande fiducia nel mediano sudamericano, che non ha mai deluso da playmaker. Khedira e Bernardeschi hanno recuperato, ma non sono ovviamente nelle migliori condizioni fisiche, dunque dovrebbero partire dalla panchina.

Anche se non è da escludere che il tedesco, come ha detto Sarri in conferenza stampa, possa non essere convocato.

Il malanno alla schiena capitato a Gonzalo Higuain in settimana farà in modo che l'argentino non sarà rischiato e andrà al massimo in panchina. Dunque in attacco spazio al trequartista, che sarà Ramsey. Toccherà a lui innescare le due punte, ovvero Cristiano Ronaldo e Dybala. Entrambi sono in un ottimo momento di forma e dunque toccherà a loro due trascinare la Juventus al successo in questa trasferta che si preannuncia molto insidiosa, specie se non sarà affrontata con il giusto piglio.