Sabato 7 marzo 2020 alle ore 18:00 ci sarà Atalanta-Lazio, match valido per il 27° turno di Serie A. Nella partita precedente, giocata ieri 1° marzo, la Dea ha asfaltato il Lecce di Liverani col clamoroso risultato di 7-2, malgrado i bergamaschi siano stati recuperati durante la prima frazione dal doppio vantaggio firmati Zapata (poi autore di una tripletta) ed autogol di Donati. I biancocelesti, invece, hanno ottenuto bottino pieno nell'incontro casalingo col Bologna di Mihajlović imponendosi per 2-0 con reti di Correa e Luis Alberto a primo tempo.

Le statistiche tra le due compagini durante di ultimi cinque match disputati in campionato vedono i bergamaschi in netto vantaggio avendo ottenuto due vittorie, mentre tre sono le partite terminate con un pareggio.

Atalanta, Djimsiti e Toloi si contendono una maglia

Mister Gasperini e la sua Dea stanno dando vita ad un vero e proprio sogno stagionale che sta coinvolgendo la piazza a 360° grazie ai loro momentanei piazzamenti nelle competizioni principali, 4° posto in Serie A con 48 punti e 70 gol all'attivo ed un ritorno degli Ottavi di Champions League (battuto 4-1 il Valencia all'andata) che sembra profumare di Quarti di Finale.

Questo importante e delicato match contro i biancocelesti, però, non sarà affatto semplice e per riuscire a fare i 3 punti il tecnico di Grugliasco pare voglia affidarsi al 3-4-1-2 con Gollini tra i pali. Terzetto difensivo che sarà presumibilmente affidato a Caldara, Palomino ed uno tra Djimsiti e Toloi, col giocatore svizzero avanti nelle gerarchie. In mezzo al campo gli interpreti dovrebbero essere Hateboer, Freuler, Gosens e De Roon, mentre il 'Papu' Gomez agiraà come trequartista a supporto della coppia Ilicic-Zapata con Muriel pronto a subentrare a gara in corso.

Lazio, Acerbi dovrebbe recuperare dall'infortunio e partire dal primo minuto

Simone Inzaghi al momento milita in testa al campionato con 62 punti (+2 dai bianconeri) anche se ha giocato una partita in più, visto che il match tra Juventus ed Inter fu rinviato cautelativamente per l'emergenza Coronavirus. Perdere punti proprio adesso sarebbe deleterio e per riuscire nell'impresa di battere la corazzata di Gasp a Bergamo potrebbe optare per schierare il 3-5-2 con Strakosha in porta.

Acerbi, stando alle ultime indiscrezioni, sembra poter recuperare dall'infortunio in tempo per essere titolare ed a completare il reparto ci saranno probabilmente Radu e Patric. Pochi dubbi sembrano palesarsi a centrocampo dove potremmo vedere Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto agire al centro con Jony e Lazzari come ali. In attacco sarà ballottaggio Correa-Caicedo, con l'argentino leggermente favorito, per affiancare Ciro Immobile.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Caldara, Palomino, Djimsiti (Toloi), Hateboer, Freuler, Gosens, De Roon, Gomez, Ilicic, Zapata.

All. Gasperini.

Lazio (3-5-2): Strakosha, Acerbi, Patric, Radu, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Lazzari, Jony, Correa (Caicedo), Immobile. All. Inzaghi.