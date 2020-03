L'Inter con ogni probabilità sarà fra le grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri starebbero già lavorando per cercare di capire come rinforzare al meglio la rosa a disposizione del proprio allenatore, Antonio Conte. Il club meneghino, però, prima di muoversi in entrata dovrà realizzare qualche cessione per sistemare definitivamente il bilancio. E uno dei giocatori che potrebbe lasciare Milano è Matìas Vecino. Il centrocampista uruguaiano è stato ad un passo dalla cessione già nella scorsa sessione di calciomercato, a gennaio, ma tutto alla fine è rientrato, con il giocatore reintegrato in rosa e decisivo nel derby contro il Milan.

Vecino potrebbe essere in uscita

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter la prossima estate è Matìas Vecino. Il centrocampista uruguaiano è stato reintegrato in rosa a febbraio dopo essere stato a lungo sul mercato a gennaio. Nessun club, però, ha assecondato le richieste dei nerazzurri e per questo motivo il tecnico, Antonio Conte, ha deciso di puntare nuovamente su di lui, schierandolo un po' a sorpresa da titolare nei big match contro Milan, Lazio e Juventus, lasciando in panchina il neo acquisto Christian Eriksen.

Il giocatore è stato anche decisivo nel derby, offrendo delle prestazioni comunque al di sopra della sufficienza, ma il suo futuro è tutt'altro che scontato. I nerazzurri, infatti, potrebbero decidere di cederlo la prossima estate per sistemare il bilancio e finanziare eventuali operazioni in entrata. Arrivato nell'estate del 2017 dalla Fiorentina, attraverso il pagamento della clausola rescissoria da 25 milioni di euro, Vecino è entrato nel cuore dei tifosi per aver segnato il gol contro la Lazio in quella stagione, all'ultima giornata, che valse il successo per 3-2 e il ritorno in Champions League, e il gol vittoria segnato proprio nella prima sfida disputata al ritorno nella massima competizione europea, contro il Tottenham (2-1).

La possibile richiesta dell'Inter

Non mancano i club interessati a Matìas Vecino. Il centrocampista uruguaiano ha estimatori soprattutto in Premier League, dove ci sono società che hanno fatto tentativi già a gennaio per strapparlo all'Inter, in particolar modo l'Everton di Carlo Ancelotti. I Toffees, così come Tottenham e Manchester United, sarebbero pronti a bussare nuovamente alle porte del club nerazzurro.

L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, però, avrebbe fatto sapere di essere disposto a trattare la cessione dell'ex giocatore della Fiorentina solo per proposte intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe al club meneghino di realizzare anche una piccola plusvalenza.