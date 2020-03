La Serie A è stata fermata a causa dell'emergenza del virus ma le società, in attesa di capire quando e se si potrà tornare a giocare per concludere questa stagione, guardano comunque avanti. E sono tanti i rumors di Calciomercato che riguardano la Juventus. Che come sempre punta a rinforzare l'organico, puntando sui giovani più talentuosi del panorama europeo. Ecco il punto della situazione.

Calciomercato Juventus: si cambia in regia?

Sono tante le voci di mercato bianconero che vorrebbero un cambio in cabina di regia nella prossima stagione.

Il rendimento di Pjanic in questa stagione non è stato del tutto soddisfacente e il bosniaco, prima dello stop del campionato, aveva anche perso la maglia da titolare, sorpassato da un Bentancur ordinato e anche forse con maggiori attitudini difensive rispetto al compagno. Pjanic piace tanto al Psg che potrebbe cercare di strapparlo ai bianconeri in estate. Forse anche per questo la dirigenza è intenzionata a stringere per Tonali, regista del Brescia. È un centrocampista giovane di grande qualità, che ha ancora ampi margini di miglioramento e che è già nel giro della nazionale maggiore.

Un giocatore insomma sul quale si può puntare a occhi chiusi, anche se gli manca ancora esperienza internazionale. La Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto una somma importante (la richiesta è di circa 50 milioni di euro) più il cartellino di due giocatori, ovvero Nicolussi Caviglia e Tourè. Il primo è in prestito al Perugia, il secondo milita nell'under 23 bianconera.

A quanto pare la Juventus vorrebbe inoltre riprendere dall'Udinese, grazie alla clausola della 'recompra', Rolando Mandragora, regista che sta facendo molto bene con la maglia dei friulani.

Per farlo sborserebbe 28 milioni di euro. Ma il giocatore non dovrebbe rimanere a disposizione dell'allenatore, bensì essere subito ceduto. Piace infatti molto alla Fiorentina, e non solo. E non è nemmeno da escludere che possa essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a qualche altro giocatore.

Bisogna infine tener conto anche di un altro nome come possibile rinforzo estivo, è quello di Aouar, centrocampista del Lione che è considerato uno dei giocatori più promettenti del calcio francese.

Senza dimenticare il sogno Pogba, anche se il prezzo del cartellino del centrocampista dello United è sicuramente molto alto.

Potrebbe arrivare anche un terzino sinistro

In casa Juventus è molto probabile l'arrivo in estate anche di un nuovo laterale sinistro. Del resto, quest'anno Alex Sandro è stato costretto a fare gli straordinari a causa della mancanza di alternative. Dopo aver sondato il terreno per Kurzawa del Psg durante lo scorso inverno, adesso la Juventus è pronta a fare sul serio per arrivare a un altro giocatore di qualità ed esperienza. Vale a dire Emerson Palmieri, giocatore in forza al Chelsea che Sarri ha già allenato in passato durante i suoi trascorsi inglesi.

Conosce bene la serie A per aver giocato nella Roma in passato, è un elemento della nazionale azzurra e non avrebbe problemi di ambientamento. Come riporta Tuttomercatoweb la dirigenza bianconera sarebbe pronta ad offrire in estate ben 28 milioni di euro per accaparrarsi il suo cartellino.